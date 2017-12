In Rom hat der Papst dazu aufgerufen, Verfolgte und Vertriebene willkommen zu heißen. In Deutschland haben die christlichen Kirchen mehr politisches Engagement und Gottvertrauen angemahnt.

In Rom gehen heute die Weihnachtsfeiern weiter. Zehntausende Gläubige werden erwartet, wenn Papst Franziskus am Mittag die Weihnachtsbotschaft verliest und den Segen "Urbi et Orbi" spendet.

In der Christmette im Petersdom hat der Papst die Weihnachtsgeschichte in die heutige Zeit übertragen. Franziskus verglich in seiner Predigt Flüchtlinge mit Maria und Josef, die in der biblischen Geschichte in Bethlehem keine Bleibe fanden. Der Grund zur Flucht sei häufig allein die Hoffnung zu überleben.