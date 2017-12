Weihnachtsbotschaften der Kirchen Einsatz für den Frieden

Der katholische Berliner Erzbischof Heiner Koch sagte in seinem Bischofswort, man solle sich von Gott und dessen Wärme anrühren zu lassen. "Wir können es dir gleich tun, können uns öffnen für die Sorgen der Anderen", so Koch. Allen, die einsam und deren Herzen schwer seien, schenke Gott Hoffnung und Zuversicht.

Die Theologin Margot Käßmann beklagte in einem Zeitungsinterview eine zunehmende Inhaltsleere des Weihnachtsfests. Wenn die Menschen nicht mehr wüssten, "was sie feiern und warum, dann sollten sie es lieber lassen - oder sich ein ganz neues Fest ausdenken", so die frühere Landesbischöfin. Wer Weihnachten feiern wolle, komme an Jesus nicht vorbei.