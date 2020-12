per Mail teilen

Bei einer Untersuchung von Weihnachtsbäumen hat die Naturschutzorganisation BUND bei zwei Dritteln der Bäume Pestizide gefunden. 14 von 23 getesteten Bäumen waren mit Pestiziden, Herbiziden und Insektiziden belastet, einige sogar mit mehreren gleichzeitig. Sieben der gefundenen Mittel gehören laut BUND zu den gefährlichsten, die in der EU zugelassen sind; zwei sind für den Anbau von Weihnachtsbäumen in Deutschland gar nicht erlaubt. Die getesteten Bäume stammten überwiegend von deutschen Plantagen und wurden in Bau- und Gartenmärkten oder im Straßenverkauf erworben.