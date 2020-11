Der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger rechnet in dieser Saison mit einer steigenden Nachfrage für Christbäume. Wir haben nachgefragt: Bedeutet das, dass auch die Preise für die Bäume steigen?

Dieses Jahr werden wegen der Corona-Pandemie wohl deutlich weniger Familien über die Weihnachtstage verreisen. Nach Angaben des Bundesverbands der Weihnachtsbaumerzeuger haben in vier Millionen deutschen Haushalten bislang nur deswegen keine Bäume gestanden, weil die Bewohner an den Feiertagen nicht in den eigenen vier Wänden waren. Das werde sich in dieser Saison ändern.

Der Bundesverband rechnet deswegen ganz klar mit höheren Preisen für diesjährige Weihnachtsbäume. Er schätzt, dass die Preise Corona-bedingt um zwei bis drei Euro je Baum ansteigen werden.

Anstieg auf jeden Fall? Reine Spekulation, sagt der Landesverband BW

Ganz anders sieht das der Chef des Landesverbandes im Ländle. Manfred Graf, der Chef des Christbaumverbands Baden-Württemberg e.V., sagt: Ein Preisanstieg sei reine Spekulation. Daran wolle er sich nicht beteiligen.

Was Graf ohnehin ärgert, ist die Verbraucher-Meinung, dass Weihnachtsbäume immer teuer werden. Das sei so nicht korrekt: Die Preise für Tannen würden seit Jahren stetig fallen. Der Kunde vergesse nur jedes Mal vor dem Fest den Preis vom Vorjahr.

Auch Wolfang Schuh vom Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz ist anderer Meinung als der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger. Es sei nicht sicher, dass Weihnachtsbäume dieses Jahr teuer werden. Seit Jahren gebe es einen Preiskampf zwischen Erzeugern und Zwischenhändlern. Besonders Baumärkte lockten gern mit Weihnachtsbäumen zum Schnäppchenpreis. Daher sei es momentan schwierig, zu Preisen eine Prognose abzugeben.

Keine Sorge: Bäume sind keine Mangelware

In Baden-Württemberg werden schätzungsweise rund 2,5 Millionen Weihnachtsbäume gekauft. Ob diesmal durch Corona-zuhause-Bleiber mehr Tannen gekauft werden, will Manfred Graf nicht ausschließen. Einen Mangel an Bäumen wird es 2020 jedenfalls nicht geben - Hamsterkäufe sind also nicht nötig. Es stehen ausreichend Bäume zur Verfügung - das hat der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger schon klar gestellt!

Der Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz erklärte zudem, es sei nicht unbedingt sicher, dass dieses Jahr mehr Bäume gebraucht würden. Schließlich werde ein Großteil der Bäume auch als Dekoration in Städten genutzt; doch die Weihnachtsmärkte fallen in dieser Saison ja aus. Und ob wirklich alle Leute, die über die Feiertage nicht verreisen können, jetzt zum Ausgleich zu einem echten Tannenbaum greifen, sei auch nicht vorauszusetzen.