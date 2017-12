Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Eine Mutmach-Rede

Die Ansprache ist eine Mutmach-Rede. Der Bundespräsident erzählt darin von Orten in Deutschland, an denen es nicht nur an Heiligabend still ist - wo es keine Busverbindungen, keine Gaststätten mehr gibt, wo die Menschen sich abgehängt fühlen. Um dann von ein Gegenbeispiel zu erzählen, wo Menschen ihr Dorf selbst wieder aufbauen. "Solche Menschen machen Mut", sagt der Bundespräsident.