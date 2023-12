Meinung: Der Deutschen neue Weihnachten

Ein Drittel der Deutschen feiert Weihnachten nach der Pandemie entspannter und mit weniger Geschenken, was Martin Rupps freut – und überrascht.

Rund ein Drittel der Deutschen feiert Weihnachten entspannter als vor der Pandemie. Entschleunigter. Mit weniger Geschenken. Mehr als jeder Vierte nimmt sich sogar vor, während der Feiertage seltener zu Handy und Tablett zu greifen. Zu diesem Ergebnis kommt die Weihnachtsstudie 2023 der Universität der Bundeswehr in München. 1200 Deutsche waren gefragt worden, wie sie dieses Jahr Weihnachten verbringen.

Mich freut der Trend zu „leichten“ Weihnachten, aber noch größer ist meine Überraschung. Die Deutschen verhalten sich auf den meisten Feldern so, als habe es die Pandemie nie gegeben. Sie reisen und fliegen so viel wie früher. Nur was das Feiern von Weihnachten angeht, scheint sich eine neue Normalität einzuschleichen. In Corona-Zeiten war die weihnachtliche Zurückhaltung ein Zwang. Für die Zeit danach eine Entdeckung.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

So wenig Kirchgänger an Weihnachten wie noch nie

Die Forscher berichten außerdem, dass die Zahl der Kirchgänger an Weihnachten nach der Pandemie weiter rückläufig ist. In diesem Jahr wollen nur noch 14 Prozent der Deutschen Gottesdienste besuchen. Nach meinem Dafürhalten hängt das weniger mit dem Coronavirus zusammen als mit dem Verdruss über die Kirchen, die jahrzehntelang sexuellen Missbrauch vertuscht haben.

Ich wünschte, es würden noch viel mehr Deutsche „leichte“ Weihnachten feiern. Aber bitte nicht zum Preis einer neuen Pandemie oder Weltwirtschaftskrise.