Diese Weihnachten sollten Päckchen besonders früh los geschickt werden. Denn wegen der Corona-Pandemie erwarten Paketdienste so viele Sendungen wie noch nie. Hier sind die Fristen.

Wegen Corona: Je früher Pakete und Päckchen auf den Weg gehen, desto besser

Grund ist die Corona-Pandemie: Paketdienste erwarten, dass noch mehr Menschen Weihnachtsgeschenke im Internet bestellen und dass dadurch deutlich mehr Pakete unterwegs sein werden. Mit der Corona-Pandemie ist das Einkaufen im Internet noch beliebter geworden. Darauf bereiten sich die Paketdienste unter anderem mit tausenden zusätzlichen Saisonkräften vor. Die Empfehlung lautet aber: Je früher die Geschenke fertig sind und losgeschickt werden, desto besser.

Corona-bedingt erwarten die Paketdienste dieses Jahr Rekordmengen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Für Standard-Päckchen genügend Zeit einkalkulieren

Eine besonders frühe Frist nennt dieses Jahr DHL. Hier müssen Standardpakete und Standardpäckchen bis zum 19.12.2020 um 12 Uhr abgegeben werden. Für Briefe und Postkarten reicht der Dienstag, 22. Dezember 2020.

Hermes nennt den Montag, 21.12.2020, um 12 Uhr als spätesten Abgabetermin für die Weihnachtsgeschenke in einem Paketshop. Dann sei ein erster Zustellversuch bis 24.12. garantiert. Bei DPD sollten Pakete bis spätestens 22.12.2020 abgegeben werden. Diesen Termin hat auch GLS genannt.

UPS nennt für Standard-Sendungen ein bis zwei Werktage bis zur Auslieferung. Wer ganz sicher gehen wolle, solle sein Paket aber möglichst frühzeitig übergeben oder eine Expressoption wählen. Nur diese werden an Heiligabend selbst auch ausgeliefert, Standardsendungen stellt UPS an diesem Tag nicht zu. DPD hat das letztes Jahr auch so gemacht.

Das sind die Fristen für Express-Zustellungen für Kurzentschlossene

Wer ganz sicher gehen will, oder einfach spät dran ist, kann einen teureren Express-Service dazu buchen. Bei DHL oder UPS zum Beispiel können Pakete und Päckchen mit einer solchen Option auch noch am 23.12.2020 abgegeben werden, so dass sie an Heiligabend noch ausgeliefert werden. DHL erklärt, auch für die Hauptstädte von EU-Ländern sei mit Expresssendung in der Regel ein Werktag ausreichend.

Pakete und Päckchen ins Ausland sollten Mitte Dezember fertig sein

Für Päckchen und Pakete ins Ausland kann man sich als Faustregel Mitte Dezember als spätestmöglichen Abgabetermin merken. Bei DHL ist es für Nachbarländer der 14.12.2020, mit Service Premium gilt das auch für andere europäische Länder. Ohne ist es dort der 10.12.2020 - und für Sendungen außerhalb Europas der 30.11.2020. Bei Hermes sollten internationale Sendungen, so heißt es auf der Homepage, bestenfalls vor dem 15. Dezember auf die Reise. GLS gibt noch etwas spätere Termine an, in EU-Nachbarländer den 21.12. und in weitere EU-Länder den 18.12.2020.

Erfahrungsberichte aus den letzten Jahren zeigen: Je weiter weg das Ziel liegt, desto mehr empfiehlt es sich, Päckchen und Pakete früh fertig zu haben und Puffer einzuplanen.

Rechtzeitige Infos dieses Jahr besonders wichtig

Unser Tipp: Ob ins Ausland oder nach Deutschland: Für den Paketversand sollte man sich gerade in diesem Jahr frühzeitig informieren und auf den Internetseiten der verschiedenen Paketdienste vergleichen, wer wohin wie schnell liefert.

Pünktlich zu Weihnachten: Abgabefristen auf einen Blick Pakete und Päckchen nach Deutschland DHL: 19.12.2020

Hermes: 21.12.2020

DPD: 22.12.2020

GLS: 22.12.2020

UPS: keine tagesgenaue Angabe, geschätzt 21.12.2020 Expresssendungen bei verschiedenen Anbietern: bis 23.12.2020 Pakete und Päckchen ins Ausland DHL: 14.12.2020 (Nachbarländer)

DHL: 10.12.2020 (sonstige europäische Länder)

DHL: 30.11.2020 (andere Länder)

Hermes: 15.12.2020

GLS: 21.12.2020 (EU-Nachbarländer)

GLS: 18.12.2020 (weitere EU-Länder) Weihnachtsbriefe per Post Innerhalb Deutschlands: 22.12.2020

Nach Europa: 16.12.2020

In sonstige Länder: 07.12.2020

Informationen zu den Lieferfristen finden Sie jeweils auf den Internetseiten der Paketanbieter, teilweise auch speziell für Weihnachten aufbereitet. Hier die Seiten von DHL, Hermes, UPS, GLS und DPD.