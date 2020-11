per Mail teilen

Zumindest einmal im Jahr an Heiligabend sind die Gotteshäuser gut gefüllt. Doch das wird wegen der Abstandsregeln in diesem Jahr eher schwierig. Deshalb machen sich die Kirchen schon jetzt Gedanken.

Nur rund ein Viertel der Plätze in den Kirchen darf belegt werden. Das ist bitter, zum Beispiel für das Krippenspiel. In Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) hat sich Pfarrer Oliver Römisch deshalb folgende Möglichkeiten überlegt: "Das eine ist, dass wir es live streamen, aber wir haben auch überlegt, ob wir mit den Kindern im Vorfeld ein Video aufnehmen, das dann zusammenschneiden und dann in der Kirche einfach aufführen."

Mit dem Hauptgottesdienst will der Pfarrer an Heiligabend nach draußen gehen, auf den Marktplatz - die Corona-Einschränkungen als Chance, neue Wege einzuschlagen.

"Wir müssen mehr Gottesdienste bei den Leuten machen. Das ist für mich ein ganz klarer Weg, den wir als Kirche gehen müssen: mehr zu den Leuten hingehen." Pfarrer Oliver Römisch

Auch Franz-Josef Bode, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, kann sich gut vorstellen, den Heiligabend draußen zu feiern. Überlegungen, den Gottesdienst an Heiligabend in großen Hallen oder Stadien zu feiern, steht er skeptisch gegenüber.

"Ich glaube, dass diese kleineren Einheiten dem Fest mehr entsprechend als eine Riesen-Geschichte im Stadion. Da muss man ein bisschen den Charakter der Feiern im Auge behalten." Franz-Josef Bode, Vize der Bischofskonferenz

Bei schlechtem Wetter am 24. Dezember müssten dann womöglich in den jeweiligen Gemeinden statt bislang zwei oder drei Gottesdienste sechs oder sieben angeboten werden, um allen die Möglichkeit zu bieten, in ihrer Kirche Weihnachten zu feiern.

"Das könnte aber ein bisschen nach Fließband aussehen", gibt Jochen Arnold zu bedenken. Der Theologe und Kirchenmusiker ist Vorsitzender der liturgischen Konferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland. Trotz Corona - unter bestimmten Umständen sei es aber auch drinnen möglich, ein "Stille Nacht, Heilige Nacht" anzustimmen.

"Der Gesang ist zumindest von Chören ja möglich. Acht bis zwölf Personen, wenn die gut verteilt sind, können singen, stellvertretend für die Gemeinde, die dann summt hinter der Maske." Theologe Jochen Arnold

Besucher müssen sich wahrscheinlich vorher anmelden

Wie einst Josef und Maria zur Volkszählung nach Bethlehem mussten, so müssen sich in diesem Jahr die Besucher der Weihnachtsgottesdienste wahrscheinlich vorher anmelden und registrieren lassen. Allein schon, um sich einen Platz in der Kirche zu sichern.

"Da wird man sicher an Weihnachten sehr sensibel mit umgehen müssen", sagt der katholische Priester Marius Linnenborn, Leiter des deutschen liturgischen Instituts in Trier. "Das muss man gut kommunizieren im Vorhinein. Wie gehen wir damit um, wenn tatsächlich Menschen kommen, die wir jetzt nicht hereinlassen können? Da kann man nicht einfach sagen, tut uns leid, auf Wiedersehen im nächsten Jahr, vielleicht kommen sie wieder."