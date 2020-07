Um den Rechtsextremismus in der Truppe in den Griff zu bekommen, will die SPD-Politikerin Högl die Wehrpflicht wiedereinführen. Doch für den Vorschlag gibt es wenig Beifall.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will keine Rückkehr zur 2011 ausgesetzten Wehrpflicht. Das erklärte die CDU-Politikerin in Berlin. Es gehe nicht darum, die Wehrpflicht in ihrer alten Form wieder aufleben zu lassen, sagte Kramp-Karrenbauer und verweist darauf, dass die Bundeswehr auch gar nicht mehr die Strukturen dafür habe. So was wieder aufzubauen würde Jahre dauern. Stattdessen wirbt Kramp-Karrenbauer für ihre Idee eines Freiwilligendienstes in der Bundeswehr - eine Möglichkeit, die sie neu schaffen will. Sechs Monate Grundwehrdienst, anschließend sechs Monate Reservedienste.

Nur AfD ist für Wehrpflicht

Auch in den Bundestagsfraktionen stößt eine Wiedereinführung der Wehrpflicht überwiegend auf Ablehnung. Ausdrücklich dafür ist nur die AfD. Die anderen Oppositionsfraktionen, FDP, Linke und Grüne, sehen in der Wehrpflicht keinen Weg, Rechtsextremismus zu bekämpfen.

Befürchtung: Reine Berufsarmee ist ein Sammelbecken für Rechte

Die neue Wehrbeauftragte von der SPD, Eva Högl, hatte die Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 als "Riesenfehler" bezeichnet. Schon damals habe es Befürchtungen gegeben, dass sich Rechtsextremismus in einer Berufsarmee stärker entwickelt als in einer Wehrpflichtarmee, sagte Högl. Es tue der Bundeswehr gut, wenn ein großer Teil der Gesellschaft eine Zeitlang dort einen Dienst leiste. Hintergrund sind wiederholte Fälle von Rechtsextremismus bei der Truppe - zuletzt beim Kommando-Spezialkräfte KSK.