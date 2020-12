Die neue Wehrbeauftragte des Bundestags Eva Högl (SPD) will mehr gegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr unternehmen. Es sei nicht nur eine Ansammlung von Einzelfällen, sagte sie der Nachrichtenagentur DPA. Sie warnte aber gleichzeitig vor einem Generalverdacht. Högl sagte, möglicherweise müssten Strukturen so verändert werden, dass sich Rechtsextremismus nicht in der Truppe breitmachen könne. Högl war bislang Vizechefin der SPD-Fraktion. Im Bundestag hat sie am Morgen den Amtseid abgelegt.