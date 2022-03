Wegfall der Maskenpflicht: Wie Einzelhandel, Friseure und Fitnessstudios reagieren

Ob Supermarkt, Fitnessstudio oder Friseur - ab 3. April darf man ohne Maske in viele Innenräume. Manche Branchen empfehlen Kunden und Beschäftigten aber, weiterhin Maske zu tragen.

Ikea, Edeka, Thalia, Rewe, Aldi Süd, LIDL, Kaufland - sie alle verzichten auf die Maskenpflicht. Doch um Kunden, Kundinnen und Mitarbeitende zu schützen, empfehlen fast alle Händler das freiwillige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Eine Sprecherin von Edeka wies auch darauf hin, dass es mit Aufwand verbunden sei, das Masketragen weiterhin zu kontrollieren. Man könne daher nicht erwarten, dass in Edeka-Märkten mithilfe des Hausrechts weiterhin eine Maskenpflicht durchgesetzt werde.

Aldi Süd empfiehlt seinen Mitarbeitern, weiter freiwillig Maske zu tragen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Fabian Strauch

Wenige werden wohl vom Hausrecht Gebrauch machen

Es gibt auch Ausnahmen im Einzelhandel, die von ihrem sogenannten "Hausrecht" Gebrauch machen: In Heidelberg zum Beispiel gibt es einen kleinen inhabergeführten Supermarkt mitten in der Altstadt. Dort sollen Kunden und Kundinnen weiterhin die Maske tragen. Der Chef hat dem SWR erklärt, sein Stammpublikum sei ein bisschen älter und die Ladenfläche so klein, da sei ihm einfach wohler, wenn alle Maske tragen. Grundsätzlich, und da sind sich die meisten Märkte und Ketten einig, gilt natürlich das Prinzip der Eigenverantwortung, das manche schon lange fordern: Wer sich weiterhin vor einer Infektion schützen möchte, kann das natürlich machen und freiwillig Maske tragen.

Was ist mit Beschäftigten in Supermarkt-Ketten?

Da hat nur Alnatura angekündigt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Märkten weiterhin bundesweit eine Maske tragen müssen. Alle anderen Ketten setzten auf Freiwilligkeit. Aldi Süd empfiehlt seinen Beschäftigten, weiter einen Mundschutz aufzusetzen. Auch die Schwarz Gruppe, zu der neben Lidl auch Kaufland gehört, will an ihren Hygiene- und Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern festhalten. In einigen Firmen gibt es auch informelle Absprachen, Beschäftigte wurden angeschrieben und gebeten, weiter eine Maske zu tragen. Aber auch hier heißt es: alles auf freiwilliger Basis.

Einzelhändler hoffen auf Normalität

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage unter Einzelhändlern im Südwesten zeigte sich, dass die Verzweiflung aufgrund der Auswirkungen der Pandemie immer noch groß ist. Gleichzeitig ist da aber auch die große Hoffnung auf mehr Kundschaft, wenn die Normalität wieder zurück ist. Eine Sprecherin der Freiburger Buchhandlung Rombach erklärt, das Unternehmen wolle sich jetzt wieder Stück für Stück in die Normalität "zurückwagen".

Der Einzelhandel war neben der Gastronomie von der Pandemie schwer getroffen. Viele Menschen sind auf Internetbestellungen umgestiegen. Sie sollen jetzt zurück in die Städte und Lokale gelockt werden.

In der Gastronomie sollen die Beschäftigen weiter Maske tragen

Bei den Wirtinnen und Wirten in Rheinland-Pfalz ist das Bild ziemlich gemischt, erklärt der zuständige Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) gegenüber dem SWR. In den meisten Kneipen fallen die Masken - zumindest für die Gäste. Aber: Rund ein Fünftel der Restaurants und Bars will laut rheinland-pfälzischem Dehoga an der alten Regel festhalten. Also: Maske auf, wenn man reinkommt, auf dem Weg zur Theke oder zur Toilette. Das haben in diesen Läden wohl teilweise die Stammgäste dort selbst eingefordert. Anders sieht es für die Beschäftigten aus: Sie werden laut Dehoga Rheinland-Pfalz in den meisten Restaurants und Kneipen weiter mit Maske kellnern. Um sich selbst zu schützen. Dazu braucht es laut dem Verband keine offizielle Dienstanweisung oder Ähnliches, das soll an den meisten Orten über inoffizielle Vereinbarungen laufen.

Kellner - insbesondere im Außenbereich - sollten die Maske ablegen dürfen, wünscht sich der baden-württembergische Dehoga-Chef. picture-alliance / Reportdienste Fotograf: Arne Dedert

Die meisten Baumärkte stellen Mitarbeitern weiterhin kostenlos Masken bereit

In Baumärkten des pfälzischen Unternehmens Hornbach können Kundinnen und Kunden ab Montag ohne Maske einkaufen. Mitarbeitenden werden weiterhin kostenlos Masken zur Verfügung gestellt. Sie könnten dann selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen oder nicht, heißt es. Ähnlich läuft es bei der Baumarkt-Kette Bauhaus. Allerdings gibt es dort für Beschäftigte eine Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Manche Friseure planen einen Raum "mit" und einen "ohne"

Dem Chef des Friseurinnungsverbandes Baden-Württemberg, Uwe Volz, fehlt noch die Antwort auf die Frage, ob die Beschäftigten weiterhin Masken tragen müssen. Das sei noch nicht eindeutig kommuniziert worden. Klar sei dagegen, dass Kunden und Kundinnen die Maske nur freiwillig tragen könnten. Volz will in seinen Geschäften Abteilungen abtrennen, in denen Kunden ohne Maske von Friseuren ohne Maske bedient werden und solche, in denen ein Maskengebot gilt, erklärte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Nicht alle Kollegen und Kolleginnen in der Branche hätten aber so viel Platz.

An den Geräten oder im Kurs durfte bislang schon die Maske abgesetzt werden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Fitnessstudio-Verband gibt keine Empfehlung

Der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen spricht keine Empfehlungen zum Masketragen aus. Mitgliedsbetriebe würden über die aktuellen regionalen Verordnungen informiert. Verbandschef Alexander Wulf hat aktuell den Eindruck, dass Fitnessstudios vorsichtig agieren und Mitarbeitenden das Tragen von Masken nahelegen, um das Risiko krankheitsbedingter Schließungen zu minimieren. Zusätzlich bleibe da außerdem noch die Verantwortung des Mitglieds, ob es eine Maske trage oder nicht.