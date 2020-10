per Mail teilen

Der Polizeieinsatz gegen S 21-Gegner im Stuttgarter Schlossgarten war brutal. Zugleich lieferte er dem Protest ergreifende Bilder und Märtyrer in den eigenen Reihen, meint Martin Rupps.

Vor zehn Jahren verlor Dietrich Wagner ein Auge. Auf dem anderen ist er seither fast blind. Dietrich Wagner geriet in den Strahl eines Wasserwerfers, den die Polizei am "Schwarzen Donnerstag" genau vor zehn Jahren im Stuttgarter Schlossgarten einsetzte. Sie wollte den Park räumen. Im Schlossgarten hielten sich tausende Besetzer und Gegner des Bahnprojekts "Stuttgart 21" auf, darunter Teilnehmer einer Schülerdemonstration, die von der Königsstraße herübergekommen waren. Die Bilder des schwer verletzten Dietrich Wagner und vieler Schüler, deren Augen von Pfefferspray tränten, gingen um die Welt.

Der vom Strahl eines Wasserwerfers getroffene Dietrich Wagner wird am "Schwarzen Donnerstag" vom Stuttgarter Schlossplatz weggebracht dpa Bildfunk picture alliance / dpa / Marijan Murat

Die neue SWR Dokumentation "Showdown am Bahnhof" zeigt noch einmal, wie brutal die Polizei gegen friedliche Demonstranten vorgegangen ist. Besonders schockiert das bisher nie öffentlich gezeigte Polizeimaterial mit Bildern und Anweisungen aus dem Innenraum eines Wasserwerfers. Die Rekonstruktion der Ereignisse belegt: Landesregierung und Polizei haben gewusst, was sie tun. Sie haben vorherige Warnungen missachtet, um ein Zeichen der Stärke zu setzen. Im Stuttgarter Herzen sollten wieder Recht und Ordnung herrschen!

Bilder von Verletzten gingen um die Welt

So tragisch der "Schwarze Donnerstag" verlief – er gab der Protestbewegung gegen "Stuttgart 21" ergreifende Bilder und Märtyrer in ihren Reihen. Die Polizei wollte an diesem Tag Baufahrzeugen eine Schneise durch die Menschenmenge schlagen. Tatsächlich schlug sie dem Protest eine Schneise gegen die bis dahin ignorante Politik. Die Absurdität des Polizeieinsatzes führte der Welt das rückwärtige Denken der damaligen politischen und polizeilichen Entscheider vor Augen.

Auch nach zehn Jahren, glaube ich, haben die Ereignisse im Stuttgarter Schlossgarten die Bezeichnung "historisch" verdient. Danach war vieles nicht mehr wie vorher. Die Wut der beiden Seiten aufeinander wich dem Ernst und der Disziplin im politischen Gespräch. "Stuttgart 21" kommt trotzdem, aber das Land darum herum ist ein besseres geworden.