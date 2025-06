Wasserknappheit: Landkreise im Südwesten entnehmen mehr Grundwasser als sie sollten

In Deutschland entnimmt jeder zweite Landkreis mehr Grundwasser, als durch Niederschläge gebildet wird. Das zeigt eine neue Studie. Mehr als 30 Kreise in BW und RLP sind betroffen.

In Deutschland ist jeder zweite Landkreis von "Wasserstress" betroffen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts für sozial-ökologische Forschung (ISOE im Auftrag des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND). In 201 von 401 Landkreisen werde mehr Grundwasser entnommen, als sich durch Niederschläge neu bilden könne.

Hintergrund: Wie entsteht Grundwasser? Grundwasser ist Wasser unter unseren Füßen. Es entsteht, wenn Niederschläge im Boden versickern - etwa Regen, geschmolzener Schnee und Hagel, aber auch Tau oder Nebel. Grundwasser kann sich auch aus Bächen, Flüssen oder Seen speisen. Durch Hohlräume im Untergrund gelangt das Wasser nach unten, bis es auf eine wasserundurchlässige Schicht trifft, zum Beispiel Ton. Über dieser undurchlässigen Schicht sammelt sich das Wasser an und füllt die Poren im Boden. Ein Grundwasservorkommen kann mitunter 100 Meter mächtig sein – gemessen von oben bis unten. Bis ein Tropfen Regenwasser den Grundwasserspiegel erreicht, dauert es manchmal ganz schön lange. In lockeren Sandböden versickert das Wasser relativ rasch. Fällt der Regen aber auf Lössboden, können schon mal 20 Jahre vergehen, bevor das Wasser in zehn Meter Tiefe angekommen ist. Ein Kind, das bei Nieselregen geboren wurde, hat dann vielleicht schon das Abi in der Tasche.

Grundwasserstress: Diese Orte in BW sind betroffen

Laut Auswertung sind 15 Landkreise und kreisfreie Städte in Baden-Württemberg von der Übernutzung des Grundwassers betroffen. Dabei wird zwischen strukturellem und akutem Grundwasserstress unterschieden. Bei akutem Stress sinken laut Studie die Grundwasserstände vor allem kurzfristig. Als strukturell gestresst gelten Gebiete, in denen dauerhaft über 20 Prozent mehr Grundwasser entnommen wird, als sich auf natürlichem Weg bilden kann. Hotspots in Baden-Württemberg sind nach Angaben des BUND etwa der Rhein-Neckar-Kreis und auch der Landkreis Heidenheim. Hier werde das Grundwasser vollständig für Trinkwasser verwendet.

In der Kategorie "akut " listet der BUND auch den Bodenseekreis, den Ortenaukreis und die Kreise Rastatt, Sigmaringen und Breisgau-Hochschwarzwald.

Akute Wasserübernutzung in sieben Kreisen in RLP

In Rheinland-Pfalz haben laut Studie 18 Landkreise Grundwasserstress. In sieben Kreisen sei die Übernutzung "akut". Darunter etwa Speyer, Neuwied, Germersheim, Bad Dürkheim und Ludwigshafen. Ein Auslöser ist hier laut BUND auch die Industrie, wie etwa der in Ludwigshafen ansässige Chemiekonzern BASF.



In anderen Regionen Deutschlands sorgen die Landwirtschaft und der Bergbau für niedrige Pegelstände, so der BUND. Über die Hälfte des entnommenen Grundwassers werde für die Trinkwasserversorgung verwendet. In Baden-Württemberg sogar Dreiviertel. Im Vergleich zum Trinkwasser hat die Landwirtschaft nur einen kleineren Anteil am Gesamtverbrauch.

Klima als Auslöser: Das fordert der BUND

Laut der BUND-Geschäftsführerin Verena Graichen sind die Grundwasserreserven in Deutschland "systematisch übernutzt". Dürreperioden und Extremwetterlagen verschärften die Lage weiter.

Unsere Studie belegt, dass Grundwasserstress kein regionales Randproblem mehr ist. Unsere Grundwasserreserven werden systematisch übernutzt. Dürreperioden und Extremwetterlagen, die eine Folge der Klimakrise sind, verschärfen die Lage weiter.

Angesichts der Ergebnisse fordert der Umweltverband BUND, dass die Nationale Wasserstrategie zeitnah umgesetzt werden soll. Dazu gehöre, weniger Wasser zu verbrauchen und die Nutzung zu priorisieren. Auch die Renaturierung von Flussauen, Mooren und Böden helfe, das Grundwasser zu schützen. Laut Graichen müsse man auch die Kosten für die Wassernutzung anheben.