Täglich neue Regeln und Vorschläge: Was treibt Markus Söder an?

Immer strengere Maßnahmen, um die Corona-Pandemie einzudämmen, Forderungen nach einer Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeberufen, jetzt eine FFP-2-Masken-Pflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) macht Politik quasi im Alleingang und versucht alle anderen – auch in der Bundespolitik – vor sich herzutreiben. Doch was bezweckt Söder damit? Will er sich doch als möglicher Kanzlerkandidat der Union in Stellung bringen?