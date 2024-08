per Mail teilen

Ein moderner Kühlschrank mit Smart-Home-Funktionen kann nicht nur kühlen. Er kann noch vieles mehr und hat oft triviale Features mit englischen Bezeichnungen. Cool oder Nonsens?

Ein moderner Kühlschrank hat natürlich ganz viele unterschiedliche Zonen. Die vor allem durch abgefahrene Namen bestechen. Etwa die Vita-Fresh Zone, oder die Crispzone, oder der Biofresh-Safe. Damit ist nichts anderes gemeint wie Gemüsefach! Also vergleichsweise niedrige Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit - Gemüse bleibt länger frisch und knackig.

Holiday-Funktion gegen Schimmelbildung

Der Dry-Safe, oder die Longfresh-Box, das ist eine 0-Grad-Zone, mit niedriger Luftfeuchtigkeit. Sie hält Käse, Wurst oder Fleisch länger frisch. Gute Kühlschränke haben eine Abtau-Automatik. Das lästige Eis-von-der-Rückwand-Abkratzen entfällt, die Geräte tauen vollautomatisch ab, bevor eine Eisschicht entsteht.

Schnell kühlen oder schnell gefrieren per Knopfdruck geht auch. Oder die programmierbare Holiday-Funktion, der Kühlschrank läuft weiter, bei ungefähr plus 15 Grad. Das ist besser als ganz ausschalten, weil sich kein Schimmel bildet. Auch kaltes Wasser mit und ohne Sprudel oder Crushed Eis per Knopfdruck ist inzwischen Standard.

Lebensmittel immer auf der App im Blick

Wenn ich einen Smart-Kühlschrank habe, kann ich mein Gerät über eine Schnittstelle, drahtlos, zum Beispiel mit meinem Handy koppeln. Dann ist es zum Beispiel möglich, innen eine spezielle Kamera anzubringen, sodass ich immer und überall meine Lebensmittel im Blick habe und auf dem Heimweg noch was einkaufen kann, wenn etwas fehlt.

Ihre smarte Gefrierkühlkombi empfiehlt heute als ersten Gang....

Der Kühlschrank meldet, ähnlich wie beim Auto, Fehler per App - etwa wenn einer die Tür nicht richtig zugemacht hat. Es gibt Kühlschränke mit eigenem Display, und Lautsprecher, die auf Sprache reagieren, zum Beispiel ein Rezept ausgeben. Manche Kühlschränke schlagen Rezepte vor, mit Lebensmitteln, die noch da sind, damit nichts schlecht wird. Ich kann auf dem Display einen Film oder Musik streamen. Das soll Spaß beim Kochen machen.

Kühlschrank kann noch nicht alleine einkaufen

Manche Hersteller bieten smarte Scheiben an, die durch Klopfen durchsichtig werden, also ohne die Tür zu öffnen. Kühlschränke, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz ganz alleine einkaufen, also Lebensmittel im Internet bestellen, gibt es offenbar noch nicht. Da ist im Augenblick immer noch der Mensch zwischengeschaltet. Der Kühlschrank kann zwar eine Einkaufsliste erstellen, aber abschicken muss sie der Kühlschrank-Besitzer oder die -Besitzerin noch selbst.