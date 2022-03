Meinung: "Nazis" gesucht, Benzinpreisbremse gefunden

Russland sucht angeblich Nazis in der Ukraine, der Verfassungsschutz sucht bei der AfD und Verbraucher suchen günstigere Tankstellen, hat Stefan Giese beobachtet.

Alle Welt scheint gerade auf der Suche zu sein oder behauptet das zumindest. Die russische Regierung zum Beispiel gibt an, nach "Nazis" in der Ukraine zu suchen. Nicht irritieren lässt sie sich dabei von der Tatsache, dass an der Staatsspitze des Nachbarlands mit Wolodymyr Selenskyj ein Jude steht. Mitglieder seiner Familien sind dem von den Nazis tatsächlich betriebenen Holocaust zum Opfer gefallen.

Auf der Suche bei aufgehender Sonne dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Bei der Partei, die wie keine andere in Deutschland dem Putin-Regime zuneigt, darf der Verfassungsschutz nun auch bundesweit nach Rechtsextremen suchen und sie beobachten: bei der AfD. Das hat am Dienstag das Kölner Verwaltungsgericht entschieden. Ob das der Demokratie in irgendeiner Form nützt, ist in meinen Augen überaus zweifelhaft. Schließlich erreichen ihre Landesverbände ausgerechnet dort besonders hohe Wahlergebnisse, wo die Verfassungsschutzämter längst suchen und beobachten, zumindest behaupten sie das.

Für die Verbraucher in Deutschland und darüber hinaus hat die angebliche Nazi-Suche Russlands mittels Panzer, Kanonen und Kampfflugzeugen in der Ukraine enorm gestiegene Energiepreise zur Folge. Sie suchen jetzt nach preisgünstigeren Tankstellen oder ihr Heil im Hamstern von Brennstoffen. Die deutsche Politik wiederum sucht noch nach Antworten, wie auf die Preissprünge am besten zu reagieren sei, und zeigt dabei bemerkenswerte Kreativität. Zur Auswahl stehen etwa autofreier Sonntag, Benzinpreisbremse, Steuersenkung oder Helikoptergeld. Da kann sich jede und jeder was aussuchen.