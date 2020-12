Der Terroranschlag auf das französische Satiremagazin "Charlie Hebdo" hat die Frage neu aufgeworfen, ob Satire wirklich alles darf. Der Karikaturist Bernd Pohlenz ist für Einschränkungen.

Damals, vor fünf Jahren, sei die Künstlerszene in Aufruhr gewesen, erinnert sich Pohlenz im SWR. Die uralte Frage, was Karikaturen eigentlich dürfen, habe im Vordergrund gestanden. Das sei aber mittlerweile vorbei, auch wenn aus Anlass des Gerichtsprozesses nun erneut darüber gesprochen werde. "Es ist Alltag eingetreten", so Pohlenz.

Für Pohlenz sieht dieser Alltag so aus, dass er - bevor er eine Zeichnung beginnt - über den Anlass nachdenkt. "Warum würde ich Mohammed zeichnen? Welchen Anlass gibt es dazu? Welchen Zweck verfolge ich damit? Und ich selber habe bislang überhaupt keinen Anlass gesehen, einen Mohammed zu zeichnen", so Pohlenz.

Das "Recht auf Blasphemie"

Es sei zwar verständlich, dass der französische Präsident Emmanuel Macron nun ein Gesetz vorantreibe, das ein Recht auf Blasphemie garantiere. "Allerdings ist die Frage, ob Satire alles darf, eine andere", so Pohlenz. Ein Recht auf Blasphemie, also Gotteslästerung, würde anderen Maximen aus dem Grundgesetz entgegenstehen. "Mein Vorgehen würde dann mit der Würde von Menschen mit anderen Religionen kollidieren. Deshalb überlege ich mir immer sehr genau, was ich da mache", so Pohlenz.

Karikaturen als "Waffe"

Pohlenz weist darauf hin, dass Karikaturen schon seit jeher als Waffe eingesetzt worden seien, häufig sogar als Kriegswaffe. "Wenn Sie daran denken, dass Künstler früher wegen Majestätsbeleidigung das Land verlassen mussten oder im Kerker gelandet sind. Oder es wurden von Flugzeugen aus Karikaturen hinter der gegnerischen Front abgeworfen." Das sei noch im Zweiten Weltkrieg geschehen.

Satire hält der Künstler Pohlenz weiterhin für sehr wichtig: "Man sieht ja, welche Diskussionen dadurch ausgelöst werden." Die Karikatur bringe Aussagen auf den Punkt, die mit anderen Mitteln nicht dargestellt werden könnten. "Karikaturen müssen auf den Punkt kommen - das gehört zu ihrem Wesen."