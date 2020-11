Als 45. Präsident der USA dürfte Donald Trump bald Geschichte sein. Wenn alles nach Plan läuft, wird im Januar dann der nächste Präsident vereidigt: Joe Biden. Von ihm erhoffen sich viele mehr Offenheit - auch der Weltwirtschaft gegenüber. Aber was kann Deutschlands Wirtschaft erwarten? Ein Kommentar.

Joe Biden dürfte zwar im Januar der 46. Präsident der USA werden - mehr als 70 Millionen Menschen haben bei der Präsidentschaftswahl aber ihre Stimme für Donald Trump abgegeben. Das heißt: Rund 70 Millionen Menschen in den USA sind mit ihrem Land gerade offensichtlich ganz zufrieden.

Wie steht es gerade um die US-Wirtschaft?

Und in der Tat kennt die US-Wirtschaft seit zehn Jahren seit der Finanzkrise nur eine Richtung: nach oben. Die Einkommen sind gestiegen, auch für Menschen ohne gute Ausbildung. Die Aktien für viele Amerikaner Teil der Altersvorsorge sind , haben Rekordstände erreicht. Die Vormacht der amerikanischen Tech-Industrie ist ungebrochen. Und dass endlich mal jemand den Chinesen auf die Finger klopft, fand nicht nur in den USA viel Beifall.

Corona hat die USA hart getroffen

Doch dann kam die Coronavirus-Krise und die amerikanische Wirtschaft zeigte ihre verletzliche Seite: Wer dann keinen Job hatte, hatte meist auch keine Krankenversicherung mehr - gerade in einer Pandemie eine fast lebensgefährliche Entwicklung. Denn: Das soziale Netz ist zu dünn und reißt schnell. Wer arbeitslos wird, bekommt in der Regel die Hälfte seines Lohnes bis zu einem halben Jahr. In Corona-Zeiten haben viele Bundesstaaten diese Frist verlängert. Doch wer als Paketbote eh schon wenig verdient, für den reicht die Hälfte des Geldes nicht. Geld weg, Wohnung weg - Amerika ist ein sozial kaltes Land.

Unter Joe Biden dürfte sich das jetzt ein wenig verbessern: Er hatte ein großes Konjunkturpaket angekündigt, um die Corona-Folgen zu lindern. Noch am Montag will Biden einen Corona-Expertenrat vorstellen, den er im Januar zur Bewältigung der Krise ins Leben rufen will. Aber was will Biden noch ändern? Sabrina Fritz aus der SWR-Wirtschaftsredaktion schätzt das im Audio ein.

Was bedeutet das für die deutsche Industrie?

Joe Biden würde auf jeden Fall wieder mehr Wert auf den Klimaschutz legen. Damit steigt für Daimler, Audi und BMW der Druck, Elektroautos im Angebot zu haben, bevor sie ganz abgehängt werden. Auch Anlagenbauer und Energieversorger könnten profitieren. RWE zum Beispiel betreibt in den USA bereits 25 Windparks. Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor ein enorm wichtiger Markt für Deutschland.

Aber wir sollten uns nicht täuschen lassen: Mit einem Präsident Biden wird das Leben einfacher, aber nicht konfliktfrei. Auch er wird erstaunt beobachtet haben, welch machtvolles Instrument Zölle und Handelspolitik sind. Dazu kommt: Durch Corona sind die Exporte nach Amerika eingebrochen, in China beispielsweise. Für die deutsche Industrie ist es also nach wie vor wichtig, auf vielen Märkten zu tanzen - egal, wer im Weißen Haus regiert.