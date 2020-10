6.638 positive Fälle - noch nie sind seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland so viele Neuinfektionen laut Robert-Koch-Institut gemeldet worden wie heute. Wie sind die Zahlen im Vergleich zum Frühjahr einzuordnen und wie geht es weiter?

Eine Frage wird immer wieder gestellt: Steigt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen nur, weil wir mehr testen? Im Vergleich zu Anfang April, als die Zahlen am höchsten waren, wird derzeit mehr als doppelt so viel getestet.

Anfang April haben die Labore 408.348 Tests bearbeitet, Mitte August waren es laut dem RKI 1.167.428 Tests, die im Hinblick auf eine mögliche Corona-Infektion durchgeführt wurden.

Zahlen steigen nicht ausschliesslich, weil mehr getestet wird

In den letzten Wochen ist die Zahl der Tests allerdings ungefähr gleich hoch geblieben. Die Zahlen steigen also nicht nur, weil mehr getestet wird. Das kann man vor allem an der Zahl der positiven Tests erkennen – also die Positivrate: In der letzten Kalenderwoche waren fast 2,5 Prozent der Tests positiv. Noch vor einem Monat, Ende August, lag der Wert nur bei 0,74.

Experten rechnen mit weiterem Anstieg

Es wird also sehr wahrscheinlich bald schon neue Höchstwerte von Neuinfektionen gemeldet werden. Aber: Noch infizieren sich weniger alte Menschen als im Frühjahr.

Und auch wenn sich in den letzten Wochen trotzdem wieder mehr ältere Menschen angesteckt haben - noch im Frühjahr waren die gemeldeten Infizierten deutlich älter als im Moment, nämlich im Schnitt 51 Jahre.

Durchschnittsalter der Infizierten lag im Sommer bei 32 Jahren

Im Sommer war das Durchschnittsalter auf 32 Jahre zurück gegangen – jetzt zuletzt ist es aber auf 39 Jahre angestiegen. Und dieser Entwicklung zeigt sich auch langsam wieder auf den Intensivstationen. Wieder mehr ältere Menschen und damit auch schwerere Fälle müssen hier in den letzten Wochen behandelt werden.

Doch die Zahlen steigen bisher auf niedrigem Niveau. Aktuell liegen 649 COVID-19-Patienten auf einer Intensivstation. Im Frühjahr mussten fast fünfmal so viele Patienten nach einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation behandelt werden.

Die Intensivstationen beobachten die Lage derzeit ganz genau, weil es im Schnitt 14 Tage dauert, bis sich ein Anstieg der höheren Fallzahlen auch auf die Intensivstationen auswirkt.

Und wie geht es jetzt weiter?

Den Anstieg der Fallzahlen im Herbst haben Virologen und Epidemiologien erwartet - wegen des schlechteren Wetters, und weil wir uns dann wieder mehr drinnen aufhalten. Eine Studie aus Japan spricht von einem bis zu 19-mal höheren Ansteckungsrisiko als draußen. Wie stark die Zahlen steigen werden, hängt neben den getroffenen Maßnahmen vor allem vom Verhalten der Bevölkerung ab.

Pflegeheime, Feste, der Arbeitsplatz - hier hat es das Virus besonders leicht

In den letzten Wochen breitet sich das Virus nach wie vor am besten bei Menschenansammlungen in Innenräumen aus – in Pflegeheimen, bei Hochzeiten, bei Feiern und am Arbeitsplatz. Entscheidend für die Entwicklung der nächsten Wochen und Monate wird sein, ob die direkten Kontakte ohne Maske reduziert werden können.