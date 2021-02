Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny muss ins Gefängnis. In Russland kommt das unterschiedlich an, denn Nawalny ist dort sehr umstritten, sagt Thomas Kunze von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stitung.

Politisch opportun

Um die Person Nawalny und seine Rolle in Russland zu verstehen, müsse man zurückblicken, sagt Kunze im SWR. Nawalny sei erst seit etwa 15 Jahren in der Politik tätig. Anfangs sei er in der Oppositionspartei "Jabloko" aktiv gewesen - eine linksliberale russische Partei. "Dort wurde er wegen ultra-nationalistischer Äußerungen ausgeschlossen", so Kunze. Er habe ehtnische Minderheiten als "Vieh" bezeichnet und habe auch homophobe Hetze verbreitet.

Russische Bevölkerung gespalten

Die Liberalen hätten ihn nicht mehr gewollt, woraufhin er sich zu einem offenen Nationalisten gewandelt habe. "Er zeigte sich mit einem landesweit bekannten Holocaust-Leugner und Hitler-Bewunderer", erzählt Kunze. Letztendlich habe sich Nawalny aber der weit verbreiteten Korruption in Russland zugewandt.

Die Haltung zu Nawalny und seinem politischen Kurs geht in weiten Teilen der Gesellschaft stark auseinander.

Die Person ist also in Russland nicht unumstritten. Gerade auch wegen seiner sehr problematischen Vergangenheit, die sowohl im linksextremen aber auch im rechtsextremen Spektrum zu verordnen ist. Thomas Kunze, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Moskau

Viele Russen sähen in Nawalny einen "sehr schmiegsamen Politiker", erklärt Kunze. Vor allem junge Leute würden ihn als einen modernen Robin Hood sehen. Der heutige russische Mittelstand sehe Nawalny vor allem als narzisstischen Selbstdarsteller.

Wie Kunze die aktuellen Proteste gegen den Kreml einschätzt, erklärt er im Audio: