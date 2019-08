Die Terror-Miliz IS gilt in Syrien als geschwächt. Deshalb überraschen Warnungen aus dem US-Verteidigungsministerium vor deren Erstarken. Dahinter steckt politisches Kalkül, meint ein IS-Kenner.

Die Warnung zielt in Richtung Türkei, sagte der Buchautor und IS-Kenner Christoph Reuter im SWR. Eine US-amerikanische Delegation verhandele gerade mit der Regierung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan über das weitere Vorgehen in Nord-Syrien.

Streitpunkt sei der weitere Umgang mit der Kurdenmiliz YPG, die an der Seite von amerikanischen Soldaten in Nord-Syrien gegen den Islamischen Staat gekämpft habe. Aus Sicht Erdogans sei die YPG jedoch eine Terror-Miliz, so Reuter.

Dauer 1:26 min "Der IS ist wie ein Parasit nach Syrien gekommen" Christoph Reuter, Autor des Buchs: "Die schwarze Macht: Der Islamische Staat und die Strategen des Terrors"

USA in Sorge um ihre kurdischen Verbündeten

Der türkische Staatspräsident hat angekündigt, sehr bald nach Nord-Syrien einzumarschieren und die Kurden-Miliz zu zerschlagen. Diese Androhung habe das US-Verteidigungsministerium nervös gemacht, sagt Reuter: "Die YPG-Milizen sind die engsten Verbündeten der Amerikaner in Nord-Syrien."

"In diesen Kontext kommt jetzt wieder die Warnung: Der IS ist nicht besiegt", sagt Reuter. Vor dem Hintergrund der Muskelspiele Erdogans sei die Botschaft des US-Verteidigungsministeriums an Präsident Donald Trump klar: "Lass unsere kurdischen Verbündeten in Nord-Syrien nicht im Stich." Die amerikanischen Soldaten dürften auf keinen Fall aus Syrien abgezogen werden.