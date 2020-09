Beim ersten bundesweiten Warntag ist um 11 Uhr Großalarm in allen Varianten ausgelöst worden. Doch an vielen Orten war nichts zu hören - auch im Südwesten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz spricht von Pannen.

Zum ersten Mal seit rund 30 Jahren gab es in ganz Deutschland einen großen Probealarm. Um 11 Uhr heulten Sirenen in Städten und Gemeinden mit auf- und abschwellendem Ton los. Außerdem kamen in manchen Städten Durchsagen per Lautsprecher, es wurden Infos verbreitet über soziale Medien, Warn-Apps, Internetseiten, Radio und Fernsehen und mehr. Welche Warnmittel jeweils wo eingesetzt wurden, entschieden die örtlichen Behörden.

Allerdings gab es Pannen und Ausfälle. Das hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz eingeräumt. Vor allem kamen die Meldungen der digitalen Warn-Apps verspätet auf den Smartphones der Nutzer an. Die Systeme waren überlastet, weil nicht nur zentral, sondern von verschiedenen Orten her Alarm gegeben wurde. Außerdem haben manche Ortschaften keine Sirenen mehr. Das Bundesamt kündigte an, dass man aus den heutigen Pannen lernen werde.

Bevölkerungsschutz: "Nicht an Absprachen gehalten"

Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Christoph Unger, machte im SWR verschiedene Leitstellen dafür verantwortlich, dass die Warn-Apps auf den Handys nicht funktionierten. "Sie haben sich nicht an die Absprachen gehalten". Geplant sei gewesen, dass das Bundesamt die Apps alleine von Bonn aus bediene. Fast zeitgleich seien aber etwa dreißig andere Warnmeldungen rausgegangen. "Das hat das System nicht verkraftet".

Vom baden-württembergischen Innenministerium habe er den Auftrag bekommen, "schnellstmöglich nachzubessern". Der nächste Warntag sei für September des nächsten Jahres geplant "und bis dahin müssen wir die Defizite bereinigt haben", sagte Unger.

Wozu ein bundesweiter Warntag?

Dieser Warntag soll sich nun immer am zweiten Donnerstag im September so abspielen. Und wozu das Ganze?

Hier hören Sie jeweils rund eine Minute lang den Sirenen-Ton "Warnung" und dann "Entwarnung":

Schnelle Information bei Katastrophen, Krisen und Störfällen

Ausnahmesituationen wie beispielsweise Naturkatastrophen, Brände, Stromausfälle, aber auch Terroranschläge kündigen sich selten an, und in solchen Fällen sollen die Menschen schnell informiert werden. Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe müsse die Bevölkerung auf ein konkretes Warn-Szenario vorbereitet werden. Wenn ein Ernstfall vorliege, sollen die Bürger wissen, wo sie sich überall dazu informieren können und wie sie sich verhalten sollen. Das soll der bundesweite Warntag einmal im Jahr vor Augen führen.