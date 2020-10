Pendler müssen sich auch in dieser Woche auf Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen. Am Donnerstag sollen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Bahnen und Busse im Depot bleiben, am Freitag in Bayern. Verdi will bundesweite Verhandlungen über einen einheitlichen Tarifvertrag im öffentlichen Nahverkehr durchsetzen.