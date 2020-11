In Teilen Baden-Württembergs werden heute die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr fortgesetzt. In Stuttgart und Heilbronn wird im Service-Bereich und in mehreren Werkstätten gestreikt. In Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg fahren bis morgen früh 3 Uhr keine Busse und Bahnen. Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem für alle Mitarbeiter der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mehr Lohn und mehr Urlaubstage. Die Forderungen der Mitarbeiter aller anderen Bereiche des öffentlichen Dienstes seien bereits vergangene Woche erfüllt worden, so Verdi.