Im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst weitet die Gewerkschaft Verdi die Warnstreiks in Baden-Württemberg aus. In Stuttgart und im Zollernalbkreis bleiben unter anderem die städtischen Kindertagesstätten zu, in Baden-Baden ist der öffentliche Nahverkehr betroffen. Auch in Balingen und Albstadt gibt es Aktionen. Ab morgen ist zusätzlich Rheinland-Pfalz betroffen. Schwerpunkte werden laut Verdi erst einmal Neuwied und Koblenz sein. Im Lauf der Woche soll es dann auch in anderen Städten Aktionen geben. Verdi will sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt für die Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst erstreiten - mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber lehnen das ab. Mitte April soll es wieder Verhandlungen geben.