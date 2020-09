Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Ab heute können Kitas, Krankenhäuser, Behörden und der Nahverkehr davon betroffen sein.

Menschenkette um das Rathaus

In Kaiserslautern sollen die Beschäftigten der Stadtverwaltung heute aus Protest eine Menschenkette um das Rathaus bilden. In Baden-Württemberg beginnen die Mitarbeiter des Baubetriebshofs der Stadt Friedrichshafen als erste mit den Warnstreiks. Verdi rechnet dort mit etwa 70 Teilnehmern. Am Donnerstag sind dann die rund 300 Beschäftigten von Stadtreinigung, Müllabfuhr und Wertstoffhöfen der Stadt Ulm zum Warnstreik aufgerufen, ebenso wie die Angestellten des Klärwerks Steinhäule. In Steinhäule ist die größte Kläranlage im Alb-Donau-Kreis.

Schülerbetreuung und Sparkassen betroffen

Gestreikt wird am Donnerstag auch in Aalen bei der Kreissparkasse und im Kreis Ludwigsburg, hier sind auch die städtischen Kitas in Bietigheim-Bissingen vom Warnstreik betroffen. Die Eltern wurden bereits informiert. Außerdem steht jetzt schon fest, dass am kommenden Montag die städtischen Kitas in Stuttgart und die Schülerbetreuung bestreikt werden. Kleinere Protestaktionen hat es bereits in Freiburg und Emmendingen gegeben.

Warnstreiks auch in Rheinland-Pfalz

Die Gewerkschaft plant diese Woche auch Warnstreiks in Rheinland-Pfalz. Bis zur nächsten bundesweiten Verhandlungsrunde am 22. Oktober sollen sie fortgesetzt werden. In den Tarifverhandlungen am Wochenende hatte es keine Einigung gegeben. Für die Gewerkschaft ist das Verhalten der Arbeitgeber derzeit eine Beleidigung.

"Die Arbeitgeber glauben, eine unbefristete Stelle im öffentlichen Dienst sei bereits Belohnung genug. (..) Kein Angebot für drei Jahre ist ein echter Affront." Hanna Binder, stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin in Baden-Württemberg

Schwierige Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaften fordern in den laufenden Tarifverhandlungen 4,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt für die bundesweit rund 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Geringverdiener sollen monatlich mindestens 150 Euro mehr Geld in der Tasche haben. Für die Auszubildenden soll es 100 Euro mehr pro Monat geben.

Streiks werden wegen der Pandemie-Krise eher ruhig

Die Gewerkschaftsseite hat versichert, dass Kitas nicht mehr als ein bis zwei Tage am Stück bestreikt werden. Da Verdi damit rechnet, dass viele Eltern nach den Kitaschließungen vom Frühjahr jetzt wenig Verständnis für geschlossene Einrichtungen wegen eines Tarifstreits aufbringen werden. Warnstreiks mitten in der Pandemie könnte auch vielen Beschäftigten im Gesundheitsdienst schwerfallen, vermuten Experten. Denn dort gelte in Krisenzeiten ein besonders hohes Arbeitsethos.