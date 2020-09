Mit Protesten wollen die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Doch sind Warnstreiks in der Corona-Krise zum Beispiel in Kitas in Ordnung?

Diese Woche starten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Proteste und Warnstreiks der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, unter anderem in Kitas und Krankenhäusern. Damit soll in den laufenden Tarifverhandlungen der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden. Doch es gibt auch Kritik an den Protesten. Michael Wegmer und Jutta Kaiser aus der SWR-Wirtschaftsredaktion sind über die Warnstreiks im öffentlichen Dienst unterschiedlicher Meinung.

Pro: Warnstreiks sind richtig und müssen wehtun

Von ganz alleine passiert nun mal nichts in Deutschland. Es braucht immer Druck, Öffentlichkeit, eine Petition oder eben Warnstreiks. Und deshalb finde ich Aktionen von Verdi auch dort, wo es wehtut, in Kitas oder Krankenhäusern, absolut nachvollziehbar. Was bleibt denn der Gewerkschaft sonst anderes übrig? Wenn es stimmt, was Verdi-Chef Werneke sagt, wollte er die Tarifverhandlungen auf das kommende Frühjahr verschieben. Das hätten Bund und Länder abgelehnt. Deshalb finden eben nun mitten in diesen schwierigen Zeiten Verhandlungen statt, mit allen Konsequenzen.

Was haben wir in den vergangenen Monaten entsprechende Berufsgruppen bejubelt und beklatscht abends auf dem Balkon. Lob für Altenpflege, Kindergärten und Müllabfuhr von allen politischen Parteien. Jetzt, ich weiß, ich klinge gerade selbst wie ein Gewerkschaftsfunktionär, jetzt geht es ans Bezahlen. Natürlich brechen den Arbeitgebern - Bund, Ländern und Gemeinden - die Steuereinnahmen weg. Aber die vielen Milliarden für jede Art von Corona-Hilfen sind ja auch irgendwie aufgetrieben worden. Deshalb ist es legitim, wenn die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst noch einmal auf ihre Lage aufmerksam machen.

Große Demos sind wegen Corona nicht möglich, also Warnstreiks. Und die machen ja nur dann Sinn, wenn alle was davon mitbekommen. Ich traue Verdi genug Augenmaß zu, um nicht durch übertriebene Aktionen den starken Rückhalt in der Bevölkerung wieder zu verlieren. Den Rest müssen wir ohne allzu viel Empörung aushalten. Das zeugt von mehr Solidarität als ein bisschen kostenloser Applaus.

Contra: Warnstreiks im Moment – das geht einfach nicht!

Warnstreiks im öffentlichen Dienst – vollkommen okay, aber nicht ausgerechnet jetzt. Nach dem Lockdown-Schock sind die meisten von uns gerade erst in einer Art Pandemie-Alltag angekommen. Die Kinder dürfen wieder in die Kitas und Schulen, auch die Arbeit läuft für viele wieder einigermaßen – mit Corona-Einschränkungen, aber immerhin. Nur: Dieser neue Alltag ist so zerbrechlich wie dünnes Glas.

Immer wieder müssen einzelne Kita-Gruppen und Schulklassen in Quarantäne, Eltern können nicht mehr arbeiten und sind schnell wieder am Limit. Die Gefahr dafür steigt mit jedem Tag, an dem die Infektionszahlen steigen. Auch auf die Krankenhäuser könnte wieder mehr Arbeit zukommen. Warnstreiks im Moment – das geht einfach nicht! Und das ist kein Vorwurf an die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaften und die Arbeitgeber hätten die Tarifverhandlungen verschieben müssen – das ist nicht passiert, aber jetzt sollten sie sich wenigstens schnell einigen. Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Geld. Das ist nicht realistisch – denn Bund und die Gemeinden leiden auch unter der Corona-Krise. Ihnen brechen Steuereinnahmen weg. Dazu kommt: Nicht alle Jobs im öffentlichen Dienst sind unterbezahlt. Und anders als in der freien Wirtschaft verliert hier auch niemand plötzlich seinen Job.

Damit wir in dem Streit weiterkommen, müssen die Arbeitgeber aber auch sagen, was sie konkret anbieten. Eine Nullrunde kann es nicht geben. Und beide Seiten haben eine große Verantwortung. Es darf auf keinen Fall passieren, dass durch Warnstreiks Kinder und Kranke auf der Strecke bleiben – sonst klatscht am Ende niemand mehr für die Corona-Helden im öffentlichen Dienst.