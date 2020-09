per Mail teilen

Beschäftigte im öffentlichen Dienst setzen heute ihre Warnstreiks fort. Gestreikt wird vor allem in Krankenhäusern. Geplant sind Arbeitsniederlegungen von der Frühschicht bis zur Spätschicht.

Betroffen sind in Rheinland-Pfalz das Klinikum der Stadt Ludwigshafen, das Klinikum Worms, das Westpfalzklinikum in Kaiserslautern und das Städtische Krankenhaus in Pirmasens. Coronabedingt sollen die Protestaktionen allerdings kurz gehalten werden und die Teilnehmerzahl klein sein. Laut der Gewerkschaft Verdi werden sich vor allen vier Krankenhäusern rund 50 Beschäftigte zu einer symbolischen Menschenkette versammeln.

In Baden-Württemberg werden fünf Kliniken im Landkreis Ludwigsburg und im Rems-Murr-Kreis kurzzeitig bestreikt. Betroffen sind die Krankenhäuser in den Städten Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen, Markgröningen, Schorndorf und Winnenden. Nach Angaben von Verdi sollen in Ulm auch einige Kitas vorübergehend geschlossen bleiben.

Was ist der öffentliche Dienst?

Das Motto der meisten Aktionen lautet "ausgeklatscht". Die Gewerkschaft Verdi bezieht sich damit auf den vielen Applaus, den zum Beispiel Krankenpflegerinnen und -pfleger auf dem Höhepunkt der Corona-Krise bekommen haben.

Im öffentlichen Dienst gibt es viele verschiedene Berufsbilder. Hier arbeiten unter anderem Erzieherinnen, Busfahrer, Angestellte von Bädern, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Verwaltungsangestellte, Altenpflegerinnen, Klärwerksmitarbeiter, Förster oder Ärzte. Auch Kitas, Krankenhäuser, Ordnungsämter oder Straßenmeistereien gehören dazu.

Darum geht es im Tarifstreit

Verdi vertritt in Rheinland-Pfalz nach eigenen Angaben rund 70.000 Beschäftigte, in Baden-Württemberg etwa 220.000. Die Gewerkschaft fordert bundesweit 4,8 Prozent mehr Lohn bei einem Jahr Laufzeit - mindestens aber 150 Euro pro Monat mehr.

Die Arbeitgeber haben in den ersten zwei Verhandlungsrunden noch kein Angebot vorgelegt. Die nächste Verhandlungsrunde findet in drei Wochen in Potsdam statt. Bis dahin könnten noch weitere Streik-Aktionen stattfinden.