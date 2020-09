Verdi erhöht deutlich den Druck im Tarifkonflikt im öffentlichen Nahverkehr und ruft jetzt zu bundesweiten Warnstreiks auf.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag bundesweit zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87.000 Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) durchzusetzen.

Verdis Begründung: Die Arbeitgeber stünden einer einheitlichen Regelung bislang ablehnend gegenüber.

🔥 #ÖPNV: Wir machen Druck gegen die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber – Bundesweite Warnstreiks am Dienstag, dem 29.9.2020 🚌🚏 #wirfahrenzusammen #verkehrswende #ÖPNVBrauchtZukunft https://t.co/dktUFCrQxQ ver.di, Twitter, 25.9.2020, 10:30 Uhr

Warnstreiks auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Auch im Südwesten werden am Dienstag in vielen Städten Busse und Straßenbahnen nur eingeschränkt fahren. Nach Angaben von Verdi in Rheinland-Pfalz werden die Warnstreiks in Mainz, Kaiserslautern, Pirmasens und Trier stattfinden. Die Streiks sollen morgens um 3 Uhr beginnen und bis Schichtende dauern.

In Baden-Württemberg sind die Städte Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, Konstanz, Esslingen, Heilbronn sowie Mannheim und Heidelberg betroffen.

Behle: 20 Jahre Stellenabbau im ÖPNV

Verdi fordert für die bundesweit 87.000 Beschäftigten bei 130 Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs Regelungen zur Nachwuchsförderung und zur Entlastung der Mitarbeiter.

Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle kritisierte, dass trotz steigender Fahrgastzahlen in den vergangenen 20 Jahren 15.000 Stellen abgebaut worden seien.

In den Städten überfüllt, auf dem Land keine Busse

Folgen seien hohe Krankheitsquoten in den Betrieben und fehlender Nachwuchs. In den Ballungsräumen seien Busse und Bahnen überfüllt, in ländlichen Regionen fehlten dagegen Fahrer und die Finanzierung, so die Gewerkschaftlerin.

"Der ÖPNV befindet sich bundesweit in einer schwierigen Situation. Nach 20 Jahren Sparkurs auf dem Rücken der Beschäftigten sind die Grenzen der Belastbarkeit erreicht." Christine Behle, Verdi

Laufende Tarifverhandlungen für den ÖPNV

Momentan laufen in allen 16 Bundesländern die Verhandlungen über die jeweiligen Tarifverträge im ÖPNV. Zwar gehört dieser zum öffentlichen Dienst, doch mit den dort derzeit ebenfalls laufenden Tarifverhandlungen haben die Forderungen der Gewerkschaft nichts zu tun. Es handelt sich beim ÖPNV um Spartentarifverträge.