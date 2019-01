Warnstreiks auch an Flughäfen

Die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di weitet ihre Warnstreiks aus. Für morgen kündigte Ver.di Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen Frankfurt, München, Köln und Bremen an. Außerdem sind ab morgen die Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst in vielen Städten und Gemeinden zu Warnstreiks aufgerufen. Kindertagesstätten werden an einzelnen Tagen geschlossen bleiben, Müll wird nicht abgeholt. Gestreikt wird bei kommunalen Behörden und Einrichtungen des Bundes, in städtischen Kliniken aber auch bei den Sparkassen. Im öffentlichen Nahverkehr kann es zu Behinderungen kommen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat.