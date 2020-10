per Mail teilen

Ein Impfstoff noch vor Ende des Jahres – das soll Bundesgesundheitsminister Spahn laut "Bild"-Zeitung gesagt haben. Manche Experten rechnen allerdings nicht vor Mitte nächsten Jahres damit. Wann also kommt der rettende Impfstoff?

Die Corona-Infektionszahlen schießen weiter nach oben. Das, was wir normalen Alltag nennen, das rückt immer weiter in die Ferne. Und so zuckt es bei vielen, wenn ein Impfstoff – möglicherweise – schon bald zugelassen und schon vor Jahresende eingesetzt werden könnte. Die "Bild"-Zeitung berichtet über solche Äußerungen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Wie realistisch ist so ein Szenario -ein Impfstoff bis Ende des Jahres 2020?

Es ist nicht unrealistisch. Bei der europäischen Arzneimittelbehörde laufen schon zwei sogenannte Rolling-Review-Verfahren für Impfstoffe – dabei werden laufend Daten zu den Kandidaten gesammelt, damit das Zulassungsverfahren, was der nächste und letzte Schritt auf dem Weg zu einem Impfstoff ist, dann möglichst schnell über die Bühne geht.

Warum ist es gar nicht so ausschlaggebend, wann der Impfstoff kommt?

Laut Auskunft des Vorsitzende der Ständigen Impfkommission,Thomas Mertens, gegenüber der SWR-Wissenschaftsredaktion ist es letztendlich gar nicht so wichtig, ob der Impfstoff ein paar Monate früher oder später kommt. Das liegt daran, dass die Impfkampagne sehr lange dauern wird - also bis ein ausreichender Schutz in der Bevölkerung besteht.

Viel wichtiger ist für Mertens, dass – wenn der Impfstoff dann da ist – eine solide Infrastruktur für eine erfolgreiche Impfkampagne vorhanden ist.

Welche Infrastruktur muss für diesen Impfstoff noch aufgebaut werden?

Laut "Bild"-Zeitung sollen 60 Impfzentren in Deutschland entstehen. Die Recherche der SWR-Wissenschaftsredaktion kann das noch nicht bestätigen. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass es solche Impfzentren geben wird. Beim Hausarzt werden wir die Impfung wahrscheinlich nicht bekommen.

Warum werden Hausärzte wohl nicht impfen können gegen Covid-19?

Zum einen können Hausärzte die Impfdosen unter Umständen gar nicht richtig lagern. Zum anderen ist es wichtig, dass die Impfkampagne zentral gesteuert und überwacht werden kann, um ein Chaos zu vermeiden, wie es zum Beispiel beim Testen von Reiserückkehrern auf bayrischen Autobahnen im Sommer passiert ist.

Und dann gibt es noch eine ganze Menge "Kleinkram", der geklärt werden muss: Zum Beispiel, gibt es genügend Glasfläschchen in die der Impfstoff abgefüllt wird? Da haben schon drei große Glashersteller eine Allianz geschlossen, um das sicherzustellen.

Der Impfstoff muss außerdem sachgerecht transportiert werden, vielleicht sogar bei minus 80°, das ist nicht so einfach. Und ganz wichtig ist, dass sichergestellt ist, dass ausreichend Impfstoff in die Impfzentren kommt. Andererseits darf auch nicht zu viel geliefert werden, sonst könnten Impfdosen verschwendet werden, die dann anderswo dann fehlen.