In Neuseeland sind rund 100 Wale an einer Küste gestrandet und verendet. Die neuseeländische Naturschutzbehörde erklärte, die 97 Grindwale sowie mehrere Delfine seien an einem Strand der abgelegenen Chatham-Inseln entdeckt worden. Einige Wale seien noch am Leben gewesen. Die Tiere seien aber schon so geschwächt gewesen, dass man sie habe einschläfern müssen. Auf den Chatham-Inseln stranden immer massenhaft Wale. Über die Gründe rätseln Meeresbiologen seit Jahren.