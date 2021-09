Waldpilze in Teilen Baden-Württembergs auch nach Jahrzehnten noch strahlenbelastet

35 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl sind in einigen Regionen Deutschlands Waldpilze immer noch stark verstrahlt. Betroffen sind Teile Baden-Württembergs und Bayerns.

Zum Pilzesammeln in den Wald - der Herbst ist die richtige Zeit dafür. Wer denkt da noch an die Reaktorkatastrophe vor 35 Jahren im Atomkraftwerk Tschernobyl? Doch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) rät, manchen Pilz besser im Wald stehen zu lassen. Bestimmte Pilzarten, vor allem in Teilen Süddeutschlands, weisen laut dem BfS immer noch eine stark erhöhte Menge an radioaktivem Cäsium 137 auf.

Radioaktives Cäsium in Waldböden

"Anders als in landwirtschaftlichen Böden ist Cäsium 137 in Waldböden in einer Form vorhanden, in der Pflanzen und Pilze es aufnehmen können – und einige Pilzarten sind besonders gut darin," warnt die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz Inge Paulini. Für den Pilzbericht untersucht das Bundesamt für Strahlenschutz jährlich die Cäsium-137-Belastung von Pilzen an ausgewählten Standorten in Süddeutschland. "Wir sehen, dass die Belastung insgesamt langsam zurückgeht, aber vereinzelt treten immer noch Werte von über 4.000 Becquerel Cäsium-137 pro Kilogramm Frischmasse auf", führt Paulini weiter aus.

Region südöstlich von Ulm besonders betroffen

Wie stark ein Pilz belastet ist, hängt nach Angaben des BfS sowohl von der Pilzart als auch vom Standort eines Pilzes ab. Höher belastete Pilze kommen danach vor allem in Regionen vor, in denen nach dem Reaktorunfall 1986 überdurchschnittlich viel Cäsium abgelagert wurde, in Baden-Württemberg etwa südöstlich von Ulm. Aber anders als in Bayern, sind in Baden-Württemberg nur wenige Gebiete betroffen.

Bestimmte Pilzarten stark verstrahlt

Das Bundesamt für Strahlenschutz weist in seinem Pilzbericht für das Jahr 2021 darauf hin, dass bestimmte Pilzarten besonders stark mit radioaktivem Cäsium verstrahlt sind. Mehr als 1.000 Becquerel Cäsium-137 pro Kilogramm Frischmasse fand das BfS zum Beispiel in Maronenröhlingen, Trompetenpfifferlingen, im seidigen Ritterling und Semmelstoppelpilzen. Pilze, die in den Handel gebracht werden, dürfen höchstens 600 Becquerel pro Kilogramm Frischmasse aufweisen.

Radioaktiver Niederschlag nach Reaktorkatastrophe

Die Explosion des Blocks vier im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl im April 1986 gilt als die größte Atomkatastrophe der zivilen Nutzung der Kernkraft. Ganze Landstriche wurden radioaktiv verstrahlt. Es gab tausende Tote und Verletzte. Auch mehr als 35 Jahre danach ist das Gebiet um das frühere Atomkraftwerk in der heutigen Ukraine Sperrzone und unbewohnbar. Die Reaktorkatastrophe hatte auch Auswirkungen auf Deutschland, vor allem auf die südlichen Bundesländer. In Bayern und Baden-Württemberg hatte es 1986 nach der Katastrophe stark geregnet, während die radioaktiven Luftmassen aus Tschernobyl vorbeizogen. So konnten sich die radioaktiven Stoffe im Waldboden ablagern.