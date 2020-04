Der Waldbrand in der Sperrzone rund um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl breitet sich weiter aus. Es brennt nach Behördenangaben nun auf einer Fläche von 35 Hektar, am Montag waren es noch 25 Hekater. Über die radioaktive Strahlung hat es widersprüchliche Angaben gegeben. Am Dienstag haben die Rettungsdienste mitgeteilt, die Strahlung bewege sich "in einem normalen Rahmen".