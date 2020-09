In der südspanischen Region Andalusien ist ein größerer Waldbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte Hunderte Bewohner mehrerer Ortschaften in der Sierra de Huelva westlich von Sevilla in Sicherheit. Die Einsatzkräfte haben Probleme, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Wind facht die Flammen immer wieder an und das Gelände ist schlecht zugänglich. Nach ersten Schätzungen hat der Brand bis zum Morgen eine Fläche von 9.000 Hektar Wald zerstört - ein Gebiet, das fast so groß ist wie die Nordseeinsel Sylt.