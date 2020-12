Im Süden Spaniens ist ein Waldbrand weiter außer Kontrolle. Insgesamt bedroht das Feuer 14 Ortschaften in der Region Andalusien. Rund 3.200 Einwohner mussten sicherheitshalber ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Sie wurden in Sporthallen und Schulen untergebracht. Mehr als 10.000 Hektar Wald sind inzwischen verbrannt, ein Gebiet größer als die Nordseeinsel Sylt. Auch in der westspanischen Region Extremadura brennen Wälder, ebenso in der Region Murcia am Mittelmeer.