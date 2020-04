Wer die "Wir bleiben zu Hause"-Tage nutzt für einen Waldspaziergang, kann sich unter frühlingshaften Bäumen gut erholen. Doch der Schein trügt, der Wald im Südwesten ist schwer angeschlagen.

Erfrischende Waldluft, erholsam, in schöner Natur durchatmen – doch da war was mit "Wald in der Krise" und verschiedenen Wald-Gipfeln im Herbst. Wie geht es dem Wald inzwischen?

80 Prozent des Waldes geschwächt und geschädigt

Der Anteil an wirklich gesunden Bäumen in den deutschen Wäldern ist so gering wie noch nie. Der aktuelle Waldzustandsbericht für 2019 platziert fast 80 Prozent der Bäume in die Rubrik „geschädigt“. Das trifft Nadelbäume und inzwischen auch Laubbäume wie Eiche, Buche und Kiefer.

Dauer 1:49 min Wald in der Krise: alte und neue Baum-Patienten SWR-Umweltredakteurin Alice Thiel-Sonnen

Sturmholz im Südwesten Brutstätte für den gefräßigen Borkenkäfer

Zwei Jahre hintereinander Hitze und Trockenheit, das schwächt. Dazu heftige Herbst- und Frühjahrsstürme. Der Freiburger Waldbau-Professor Jürgen Bauhus beschreibt die kritische Situation speziell in nadelholzdominierten Wäldern. „Wenn dort Sturmholz angefallen ist, das nicht rasch aufgearbeitet werden konnte, dann hat man natürlich damit Brutmaterial für Borkenkäfer. Und diese Borkenkäfer haben sich dann zu großen Populationen aufbauen können, die dann die geschwächten Bäume leicht attackieren können.“

Geschwächte Bäume, das heißt, mehr Schädlinge und wieder mehr geschädigte Bäume – ein fataler Kreislauf. In Rheinland-Pfalz sind in den letzten beiden Jahren rund vier Millionen Festmeter Fichtenholz dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. In Baden-Württemberg liegt die Schadholzmenge in ähnlicher Höhe. Noch nicht dazugerechnet ist Sabine – der jüngste Sturm im Februar. Der Kreislauf geht weiter: Schwache Bäume – das heißt, leichtes Spiel für Stürme und ein gefundenes Fressen für Schädlinge.

Der Borkenkäfer frisst sich durch das Holz und zerstört den Baum - in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. SWR SWR -

Holzpreise am Boden – Sägewerke wegen Coronapandemie geschlossen

Die rheinland-pfälzische Forstministerin Ulrike Höfken nennt noch einen wichtigen Aspekt: „Diese Holzmengen, wenn Bäume umstürzen, die kommen noch auf die Übermengen, die wir ohnehin durch die Borkenkäfer-Kalamität haben und werden weiter den Holzpreis negativ beeinflussen.“

Der Holzmarkt ist überschwemmt, der Marktpreis für Fichtenholz im tiefsten Keller. Durch die Corona-Krise haben Sägewerke geschlossen oder sind in Kurzarbeit. Es gibt nicht einmal mehr Abnehmer für das Holz.

Dauer 1:00 min Kampf gegen das Waldsterben: Klimawandel und Borkenkäfer schaden dem Wald von Förster Speitling Das Forstgebiet von Förster Erik Speitling aus dem Westerwald hat durch Stürme, Hitze und Dürre des Klimawandels massiv Schaden genommen. Jetzt kommt auch noch der Borkenkäfer.

Riesige Flächen Wald abgestorben durch extremes Klima

Rund 180.000 Hektar Waldfläche sind tot nach den beiden Extremjahren 2018 und 2019. Das Thünen-Institut für Waldökosysteme rechnet für dieses Jahr nicht mit Besserung der Lage. Auch bei Baden-Württembergs Forstminister Peter Hauk klingt die Zukunft nicht gut. „Angesichts der Klimasituation, bei der sich die Extremsituationen häufen werden, wird es nicht besser. Also, es wird schlechter.“

Bei Bäumen und Waldbesitzern herrscht Dauerstress. Keine Zeit für Pessimismus. Neue Bäume müssen gepflanzt, von Stürmen umgeworfene Baumstämme rasch raus aus dem Wald abtransportiert werden. Denn der Borkenkäfer steht für dieses Jahr schon in den Startlöchern. Der Schädling dürfte den milden Winter in großer Zahl gut überstanden haben.