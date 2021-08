Macher und Malocher? Die Bundestags-Wahlkampagnen sind auch schon mal besser gelaufen als in diesem Jahr, meint Marion Theis in ihrer Wochenend-Kolumne "Zwei Minuten".

"Wie findest du Olaf Scholz?", will mein Sohn von mir wissen. Ach, der Olaf, den gucke ich mir gerne an! Nein, nicht unseren vertrockneten Finanzminister, den Olaf von vor 40 Jahren, den Jungsozialisten. Wow, diese wilde braune Lockenmähne! Inzwischen hat die Haarpracht etwas gelitten. Aber es geht hier so kurz vor der Bundestagswahl ja nicht um Äußerlichkeiten. Oder doch?

Die Kolumne von Marion Theis können Sie hier auch im Audio hören:

Was will uns Unions-Kandidat Laschet, sagen, wenn er in seinem Wahlkampf-Video mit Bergmann-Helm und schwarz beschmiertem Gesicht auftaucht? Das ist Ruß aus der Zeche, könnte man meinen - wenn nicht die Kumpel um ihn herum alle blitz-saubere Gesichter hätten. Ein kleiner Werbe-Gag also. "Ich kann Maloche", soll das vermutlich heißen. Der Trick hat nicht geholfen. Vermutlich nicht authentisch genug.

"Der hat doch gar nix gemacht!"

Es geht runter mit den Umfragewerten für Armin Laschet. Der Arme, dabei kann der doch gar nix dafür, die Werbeagentur war’s! Die hätten mich mal seine Kampagne organisieren lassen sollen. Ich hätte ihn echt und unverstellt rübergebracht: Laschet-Fotos auf Wahlplakaten nur im Weichzeichner, verschwommen, ohne Konturen. Und darunter der Slogan: "Der hat doch gar nix gemacht!" Das wäre mal glaubwürdig gewesen. Stattdessen: Diese Pseudo-Bergmann-Nummer im Werbevideo. Und dann auch noch Schloss Neuschwanstein. Dabei weiß doch jeder, dass da schon der Söder drin wohnt!

Was ist die Folge? Die SPD sahnt ab, mit ihrem Stocksteif-Kandidaten Scholz. Dabei hat der doch auch gar nix gemacht. Fast nix. Auf dem Wahlplakat steht er und hält einen Stimmzettel hoch. "Scholz packt das an", heißt es darunter. Immerhin ist Scholz schon aufgestanden, während Kollege Lindner von der FDP auf seinem Wahlposter noch sitzt und sinniert: "Nie gab es mehr zu tun." Dann leg doch los, wo hängt’s, Junge? Und dann ist da noch einer, der gar nix macht. Gar nix mehr. Der Seehofer von der CSU. Der geht demnächst in Rente. Was soll nur aus seinem Heimatministerium werden?

"Vielleicht WOLLEN die Grünen gar nicht gewählt werden?"

Ich vermute ja, dass die Grünen es darauf abgesehen haben. Mit ihrem Wahlkampf-Volkslied "Ein schöner Land" beweisen sie ihr Gespür für deutsches Brauchtum, Blumigkeit und Betulichkeit. Bereit, weil ihr es seid? Ne. Meine Ohren sind definitiv nicht bereit für dieses selbst-gesungene Mini-Video. Und nicht nur meine. "Vielleicht WOLLEN die Grünen gar nicht gewählt werden?", fragt der Satiriker Jan Böhmermann. Ja, vielleicht …