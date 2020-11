per Mail teilen

Die Grünen haben den Oberbürgermeister-Sessel im Stuttgarter Rathaus verloren. In politisch stürmischen Zeiten werden Persönlichkeiten und nicht Parteibücher gewählt, meint Martin Rupps.

Im bisher grün regierten Stuttgart liegt nach dem ersten Wahlgang ein CDU-Mann vorn. In Freiburg, einer Hochburg der Grünen, wurde der grüne Amtsinhaber im Mai 2018 abgewählt. In Mainz, wo die SPD nicht mehr stärkste Kraft ist, konnte sich vor einem Jahr der rote Oberbürgermeister im Amt halten. In großen Städten – auch im Südwesten – ist das grüne Parteibuch offenkundig keine Lizenz zum Regieren mehr.

Die Landeshauptstadt Stuttgart gilt als grüne Hochburg, doch die grüne OB-Kandidatin Veronika Kienzle ist nach dem ersten Wahlgang aus dem Rennen. SWR SWR Verena Neuhausen

Natürlich, Bürgermeister- und Oberbürgermeisterwahlen sind immer Persönlichkeitswahlen. Aber Wahlergebnisse gegen das parteipolitische Klima in einer Stadt kommen immer häufiger vor.

Wechselstimmung

Nach meinem Eindruck gilt das auch auf Landesebene. In Baden-Württemberg herrschte nach Jahrzehnten der CDU-Herrschaft Wechselstimmung. Doch erst das persönliche Profil des Kandidaten Winfried Kretschmann, der wie ein grün angemalter Schwarzer wirkt, gab den Ausschlag. Eine grüne Weltenretterin vom Schlage Claudia Roths wäre mutmaßlich gescheitert.

In Rheinland-Pfalz ist die CDU nach ihrem historischen Machtverlust in Umfragen wieder konstant stärkste Kraft. Doch die persönliche Ausstrahlung der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer überstrahlt im politischen Mainz alle und alles. Malu Dreyer wirkt auf mich wie eine Art Schmerzensmutter – im Leid und Mitleid für das Land.

Im Bund regiert das Parteibuch

Auf Bundesebene haben – noch – die Parteien das Sagen. Aber auch hier spielen Personen und Persönlichkeiten eine immer wichtigere Rolle. Das CDU-Parteiestablishment will den beliebtesten Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, verhindern. Die Grünen scheuen eine Entscheidung in der K-Frage zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck. Das Vorsitzenden-Duo der SPD, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, ist zwar basisgewählt, läuft aber nur so mit.

Ich begrüße es, dass das Parteibuch immer unwichtiger wird und die Persönlichkeit von Kandidatinnen und Kandidaten immer wichtiger. Das macht die Politik spannender. Und steigert hoffentlich die Qualität ihrer Akteure.