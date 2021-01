Grünen-Chef Habeck hat die Diskussion über ein Wahlrecht ab 16 neu entfacht. Das "würde uns allen gut tun", kommentiert SWR-Hauptstadtkorrespondent Christopher Jähnert.

Ab der nächsten Bundestagswahl sollen Jugendliche ab 16 Jahren bereits wählen dürfen. Das fordert jedenfalls Grünen-Chef Robert Habeck.

Derzeit ist nur jeder siebte Wähler unter 30. Aber mehr als zwei Drittel der Wähler sind älter als 45. Das, was jüngere Menschen wollen, fällt daher gerne unter den Tisch, kommentiert SWR-Hauptstadtkorrespondent Christopher Jähnert. Ein Wahlrecht ab 16 könnte daher uns allen gut tun.

Der Kommentar von Christopher Jähnert im Video:

Zustimmung aus der SPD - Kritik aus der Union

Der Vorschlag des Grünen-Chefs wurde auch in anderen Parteien begrüßt. Der familienpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sönke Rix, bezeichnete die Idee in einem Bericht der Zeitung "Welt" als eine Frage der Gerechtigkeit. In Deutschland gebe es demnach immer mehr ältere Menschen, also seien als Gegengewicht mehr junge Wählerinnen und Wähler nötig.

Während auch aus den Fraktionen von FDP und der Linken ebenfalls Zustimmung kommt, äußerte sich der familienpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Marcus Weinberg, ablehnend. Erst mit 18 sei man geschäftsfähig und könne bei einer politischen Wahl antreten. Da mache es keinen Sinn, das Wahlalter davon zu trennen.