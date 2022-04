Impfpflicht? Erst die Wahlen

Soll es gegen Corona eine Impfpflicht geben? Wichtige Frage, zu der es von manchen Verantwortlichen aber leider nur Worthülsen als Antwort gibt, meint Stefan Giese.

Die Corona-Zahlen steigen wieder, seit mittlerweile fast drei Wochen erhöhen sich Fallzahlen und Inzidenzen langsam aber stetig. Die Tendenz ist eindeutig, in einigen Kreisen wurden die Anti-Corona-Maßnahmen bereits wieder verschärft. Ein Blick auf etliche unserer europäischen Nachbarländer lässt erahnen, dass diese ziemlich unerfreuliche Entwicklung so schnell nicht enden wird. Kein Wunder also, dass Corona auch wieder stärker die "große Politik" beschäftigt - zumal in Wahlkampfzeiten.

Ministerpräsident Kretschmann will im SWR-Sommerinterview nichts ausschließen:

Was mich dagegen sehr wundert und auch ärgert, ist, dass manche Spitzenpolitiker meinen, die Wählerinnen und Wähler mit inhaltsleeren Worthülsen abspeisen zu können. Da wäre zum Beispiel der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Zum Thema Impfpflicht fiel ihm am Wochenende nichts Besseres ein, als "für alle Zeiten kann ich eine Impfpflicht nicht ausschließen". Ach was? In der Politik kann man so ziemlich nichts "ausschließen" – und für "alle Zeiten" schon mal gar nicht. Und was sagte er ebenfalls am Wochenende zum Thema Lockdown? Sie ahnen es: Ein weiterer Lockdown sei "nicht auszuschließen". Potz Blitz!

Nicht viel besser macht es Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Bei Impfpflicht und möglichen Vorteilen für Geimpfte möchte er alles so lassen wie es ist, aber: "Wenn wir dann im Herbst sehen, die Impfquote ist immer noch viel zu niedrig, finde ich, muss man dann weiter nachdenken". Übersetzt heißt das: "Erwarten Sie von mir keine klare Aussage, zumindest nicht vor der Bundestagswahl im Herbst". Immerhin bleibt er sich beim Nachdenken über Corona treu. Im April wollte er angesichts stark steigender Corona-Zahlen in seinem Bundesland nicht etwa Gegenmaßnahmen einleiten, sondern – Überraschung – "nachdenken". Die Gegenmaßnahmen kamen dann trotzdem – nur später.