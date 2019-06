per Mail teilen

Der Wahlerfolg für die türkische Opposition ist jetzt offiziell. Die Wahlbehörde hat den Sieg des Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu bestätigt. Er holte knapp 54 Prozent.

Diese Niederlage der AKP-Partei bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul gilt als Dämpfer für Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Doch am Ende ist der Autokrat noch lange nicht, sagt die Linken-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen im SWR. Warum der Erfolg Imamoglus von der Oppositionspartei CHP sie trotzdem hoffnungsfroh stimmt, erläutert Dagdelen im Audio:

Dauer 0:33 min "Der Wahlsieg ist eine Zeitenwende in der Türkei" Sevim Dagdelen, Bundestagsabgeordnete der Linken.

Dagdelen warnt vor Machtapparat Erdogans

Trotzdem warnt die Linken-Politikerin vor zu viel Euphorie. Der Staatspräsident habe in der zentralistisch aufgebauten Türkei sehr viel Macht, die er zu nutzen wisse: "Erdogan hat die Presse gleichgeschaltet und verfügt mit einer ihm gefügigen Justiz über ein für jede Opposition gefährliches Instrument."

"Erdogan ist ein Meister der Intrige"

Als Reaktion auf die Niederlage seiner AKP-Partei könne der Staatspräsident versuchen, den Wahlsieger Imamoglu kaltzustellen. "Erdogan ist ein Meister der Intrige", sagte Dagdelen. "Man muss kein Prophet sein, um sagen, dass er wieder etwas versuchen wird, um seinen Putsch gegen die Demokratie fortzuführen."

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gibt seine Stimme im Wahllokal ab. dpa Bildfunk Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Schneller politischer Wandel ist unwahrscheinlich

Sie traue Erdogan alles zu, ergänzte die Linken-Bundestagsabgeordnete und rechne deshalb nicht mit einem schnellen, politischen Wandel in der Türkei: "In der Vergangenheit wurde immer wieder das Totenglöckchen für das System Erdogan geläutet und es war immer wieder verfrüht."

Özdemir: "Wir sind in der Nachspielzeit"

Grünen-Politiker Cem Özdemir sieht zwar ein Ende der Ära Erdogan, warnt aber vor den Folgen: Erdogan habe "das Potenzial, das Land in den Abgrund zu reißen". Trotzdem gebe der Wahlsieg Imamoglus den Türken, die sich eine westliche Demokratie wünschten, Mut. "Und diesen Mut wird auch Erdogan nicht so schnell wieder unterdrücken können", so Özdemir.