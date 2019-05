per Mail teilen

Die heftige umstrittene Kita-Novelle hatte das Zeug zum Wahlkampfthema. Inzwischen hat das Bildungsministerium nachgebessert. Die Kritik ist leiser geworden - aber noch nicht verstummt.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat nachgelegt und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt für die Kitas nun deutlich mehr Geld als ursprünglich vorgesehen. In neuen Entwurf des Kitagesetzes stehen nun 80 Millionen Euro - zusätzlich zu den 700 Millionen, mit denen das Land zurzeit schon die Kommunen für die Kitas unterstützt. Erstmals, so Bildungsministerin Hubig, sei in den zusätzlichen Millionen auch ein Budget für Sozialarbeiter, Logopäden, Erzieher und Ergotherapeuten. Die 80 Millionen entsprächen rund 3.000 Stellen.

Längere Betreuungszeiten und erweiterte Beitragsfreiheit

Gleichzeitig unterstützt das Land Kitas, die eine Küche bauen. Auch der Personalschlüssel für die Betreuung von zwei- bis sechsjährigen Kindern wurde im Vergleich zum ersten Gesetzentwurf um zehn Prozent verbessert. Das neue Gesetz garantiert zum ersten Mal auch eine Betreuung von sieben Stunden am Stück. Und auch Eltern von zweijährigen Kindern, die eine Krippe oder Kita besuchen, müssen künftig keinen Beitrag mehr bezahlen.

80 Millionen mehr für die Kinderbetreuung Die rheinland-pfälzischen Kommunen sollen mehr Geld für die Kindertagesstätten bekommen - und zwar pro Jahr zusätzlich 80 Millionen Euro. Das sind über zehn Prozent mehr.

Lobende Worte von Gewerkschaft und Verbänden

Bildungsministerin Hubig nennt den Gesetzentwurf einen Meilenstein. Und Ministerpräsidentein Malu Dreyer (SPD) ergänzt, dass es nirgendwo sonst eine so große Bildungsgerechtigkeit wie in Rheinland-Pfalz gebe.

Verdi und die Bildungsgewerkschaft GEW, die den ersten Entwurf stark kritisiert hatten, loben nun unter anderem, dass mehr Stellen für Erzieher vorgesehen. Auch wenn sie weiter befürchten, dass diese längst nicht ausreichen. Die Landesvereinigung der Unternehmverbände (LVU) äußert sich ebenfalls positiv darüber, dass es mehr Geld fürs Personal gibt, und die Mindestbetreuungszeit auf sieben Stunden ausgeweitet wird.

CDU: Millionen-Schwindel zu Lasten der Kinder

Doch die CDU-Opposition kann auch der überarbeitete Entwurf des Kita-Gesetzes nicht überzeugen. Sie bezeichnet den Gesetzentwurf als einen Millionen-Schwindel zu Lasten von Kindern, Eltern und Erziehern und befürchtet, dass vor allem Kitas auf dem Land künftig schlechter dastehen als bisher.

Skeptisch bleiben auch viele Erzieher. Zwar sei es grundsätzlich gut, dass mehr Personal vorgesehen sei und dass es mehr Geld gebe. Aber viele glauben, dass dies alles längst nicht ausreiche. Zumal, wenn Betreuungszeiten ausgeweitet werden und mehr jüngere Kinder in die Kita kommen. Gerade die Kleinen beanspruchten nämlich auch viel mehr Zeit.

Die schwierige Suche nach mehr Personal

Monika Decker leitet die Kita Zwergenhaus in Stadecken-Elsheim. In ihrer Einrichtung kümmert sich eine Erzieherin täglich um 12 bis 15 Kinder. Viele Kitaleiter treibt vor allem eines um: die Schwierigkeit überhaupt neues Personal zu finden. Oft dauere es ein halbes Jahr bis eine freiwerdende Stelle besetzt werden kann.

Fazit: Gerade in großen Städten wie Mainz oder Ludwigshafen gibt es nach wie vor viel zu wenige Kita-Plätze. Daran wird auch Hubigs Gesetzesnovelle so schnell nichts ändern. Das Thema dürfte also im Kommunalwahlkampf weiter eine Rolle spielen.