Die Grünen haben bei der Europawahl in Rheinland-Pfalz deutlich zugelegt. SPD und CDU verloren Wähler. Die Christdemokraten liegen laut amtlichem Endergebnis trotzdem vorn.

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Europawahl für Rheinland-Pfalz kommt die CDU auf 31,3 Prozent und verlor damit in Rheinland-Pfalz 7,1 Prozentpunkte im Vergleich zur Europawahl 2014. Die SPD holte 21,3 Prozent der Stimmen (-9,4). Die Grünen konnten 8,6 Prozentpunkte dazu gewinnen und kommen auf 16,7 Prozent. Die AfD legt 3,1 Prozentpunkte zu und kommt auf 9,8 Prozent. Die Linke erreicht 3,1 Prozent (-0,6), die FDP 5,8 Prozent (+2,1).

Nach diesen Ergebnissen schaffen es sicher aus Rheinland-Pfalz Christine Schneider , Ralf Seekatz (beide CDU), Katarina Barley und Norbert Neuser (beide SPD), Romeo Franz und Jutta Paulus (beide Grüne) ins EU-Parlament.

Diese Rheinland-Pfälzer sind im EU-Parlament

Die Wahlbeteiligung lag mit 64,9 Prozent höher als vor fünf Jahren, als 57,0 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht hatten. So hoch wie noch nie bei einer Europawahl war der Anteil der Briefwähler. Insgesamt nutzen rund 45 Prozent aller Wählerinnen und Wähler diese Form der Stimmabgabe. Im Jahr 2009 waren es knapp 40 Prozent.

Das vorläufige Endergebnis für Deutschland: CDU 22,6 Prozent (-7,4), CSU 6,3 (+1,0), SPD 15,8 Prozent (-11,5), Grüne 20,5 Prozent (+9,8), AfD 11,0 Prozent (+3,9), FDP 5,4 Prozent (+2,0), Linke 5,5 (-1,9) Andere Parteien erreichten 12,9 Prozent (+4,1).

CDU von Wahlergebnis enttäuscht

Die rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin der CDU, Christine Schneider, zeigte sich enttäuscht und sprach von einem schwierigen Abend. "Wir hätten uns ein anderes Ergebnis gewünscht." Die CDU habe es im Wahlkampf nicht geschafft, ihre Themen zu platzieren, dieser sei vom Klimaschutz beherrscht worden. "Ich habe mit einem anderen Ergebnis gerechnet."

Auch die Landesvorsitzende Julia Klöckner ist mit den Ergebnissen nicht zufrieden: "Die CDU hat es nicht geschafft, mit den von ihr gesetzten Schwerpunkten bis zum Schluss bei den Wählern anzukommen." Am Ende seien es die sehr emotionalen Themen Klimawandel und Umweltschutz gewesen, die den Ausschlag für die Wahlentscheidung gegeben hätten. Die CDU sei trotz Verlusten im Bund weiterhin stärkste Partei.

Dauer 10:41 min Sendezeit 20:25 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker zur Europawahl Talkrunde im SWR-Fernsehen zur Europawahl mit Uwe Junge (AfD), Julia Klöckner (CDU), Roger Lewentz (SPD), Anne Spiegel (Grüne), Jochen Bülow (Linke)

Zu den Ergebnissen der Sozialdemokraten sagte Norbert Neuser (SPD): "Das ist eine Niederlage für die gesamte Partei und die muss jetzt sehen, wie sie damit umgeht." Auch die Bundesvorsitzende Andrea Nahles nannte das Ergebnis "extrem enttäuschend". SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley sagte: "Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Mehr ging nicht." Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) lobte Barley: "Sie hat einen guten Wahlkampf geführt." Es sei wichtig, das Wahlergebnis nicht sofort mit Personalfragen aufzuarbeiten.

Dauer 00:35 min Sendezeit 20:25 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Dreyer und Klöckner unzufrieden mit Ergebnissen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner sind zufrieden mit dem Wahlkampf, aber nicht mit den Ergebnissen.

Romeo Franz von den Grünen sagte nach der ersten Prognose, er habe Gänsehaut. "Ich bin einfach platt, ich freue mich riesig." "Fridays for Future" habe die Menschen sensibilisiert und klar gemacht, wie wichtig der Klimaschutz sei. Spitzenkandidatin Jutta Paulus (Grüne) ergänzte: "Dieser Abend ist gigantisch. Ich habe noch nie einen Abend erlebt, an dem grüne Balken so hoch gewachsen sind." Sie kündigte an, die Weichen für eine neue Klimapolitik zu stellen. "Ich sehe mich in der Pflicht, alles zu tun, damit wir die Klimakrise in den Griff bekommen, zumindest die allerschlimmsten Folgen verhindern."

Dauer 00:24 min Grüne feiern Wahlergebnis Die Grünen konnten bei der Europawahl deutlich zulegen und feierten ausgiebig.

AfD mit Ergebnis zufrieden, Linke will an Kommunikation arbeiten

Jan Bollinger vom Landesvorstand der AfD freute sich: "Wir haben uns verbessert, wir sind zweistellig geworden." Sein Parteikollege Joachim Paul ergänzte: "Wir machen diese ideologische Debatte zum Klimawandel nicht mit. Die Union kann die bürgerliche Debatte auch nicht mehr führen können und wird auf den Klimazug aufspringen."

Daniel Schwarzendahl von den Linken sagte: "Das Hauptwahlkampfthema war offensichtlich die Klimapolitik - auch in Rheinland-Pfalz." Die Partei müsse etwa bei diesem Thema ihre Kommunikation verbessern, so Schwarzendahl. Marcus Scheuren, Spitzenkandidat der FDP: "Ich hätte mir mehr als die 5,5 Prozent gewünscht." Die Hauptsache sei, dass die Große Koalition in Brüssel beendet ist. Auch der FDP-Landesvorsitzende Volker Wissing sagte, dass die Richtung stimme, es aber auch Ansporn sein sollte, dies weiterzuführen.