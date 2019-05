Warum das Thema für den Südwesten wichtig ist

Milliarden fließen in die Landwirtschaft

Ohne die "Brüsseler Subventionen" hätten die Bauern im Südwesten deutlich weniger Geld in der Kasse: 36.000 Euro im Durchschnitt pro Betrieb jährlich. Das macht knapp die Hälfte des Einkommens einer bäuerlichen Familie aus. 6,5 Milliarden Euro fließen so in die deutsche Landwirtschaft.

Pauschale Förderung ohne Auflagen

Pro Hektar Land (das sind 100 mal 100 Meter) bekommen die Landwirte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zwischen 250 und 350 Euro. Das ist zum größeren Teil eine pauschale Förderung, die es einfach fürs Wirtschaften gibt, ohne Auflagen. Zusätzliches Geld kommt aus anderen Fördertöpfen, die zum Teil von Bund und Ländern auch kofinanziert werden (d.h. Brüssel, Berlin und Stuttgart bzw. Mainz teilen sich die Kosten). Damit wird beispielsweise der Ökolandbau gefördert, die Weidewirtschaft in den Mittelgebirgen oder auch der Steillagenweinbau an Neckar und Mosel. Der wird mit bis zu 3.000 Euro je Hektar unterstützt.

Subventionen sind öffentlich bekannt

Einzigartig: Wie viel ein Bauer konkret an Subventionen bekommt, ist öffentlich. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) bietet dazu eine Online-Suche an.

Dort kann man recherchieren, dass die größten Summen an Unternehmen und Genossenschaften im Milch-, Wein- und Obstsektor fließen. Diese setzen das Geld für die Vermarktung ein. Aber auch rund 100 große Agrargenossenschaften und Agrarunternehmen, überwiegend im Norden und Osten Deutschlands, erhalten jeweils mehr als eine Million Euro an direkten Zahlungen.