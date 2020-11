Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge

ab dem 1. Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung möglich: 19.03.19 und spätestens bis zum 28.03.2019

Die Wahlvorschläge für die Kommunalwahlen am 26. Mai können frühestens am 19. März und müssen spätestens am 59. Tag vor der Wahl, also am 28. März, bis 18 Uhr beim Vorsitzenden des jeweils zuständigen Wahlausschusses eingereicht werden.