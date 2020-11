Imago Eibner

Der Stimmzettel kann mancherorts so groß wie ein ganzer Stadtplan sein - je nachdem, wie viele Kandidaten auf den Listen stehen und was gewählt wird. Wahlweise gibt es die Stimmzettel auch in Blockform. Bei den Kommunalwahlen 2009 hatte der Stimmzettel in Stuttgart elf Seiten.

Dieses Überangebot wirkt erst einmal verwirrend. Eigentlich ist der Stimmzettel aber eine sehr gute Orientierungshilfe. Hier steht nicht nur drauf, wie viele Stimmen es zu verteilen gibt, sondern auch, welcher Rat hier überhaupt gewählt wird und natürlich die Namen der Kandidaten/innen.

Die baden-württembergischen Stimmzettel kann man sich direkt beim Innenministerium anschauen. Außerdem werden hier die Stimmzettel schon etwa eine Woche vor der Wahl verschickt, damit man sich zu Hause orientieren kann.