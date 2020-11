per Mail teilen

Der Frauenanteil liegt in Baden-Württemberg zurzeit bei 23,9 Prozent in den Gemeinderäten und bei 16 Prozent in den Kreistagen. Der Landtag von Baden-Württemberg hatte zwar den Vorsatz, den Frauenanteil zu erhöhen, ein entsprechendes Gesetz wurde aber 2018 blockiert.

Es gibt aber Initiativen, die sich dafür einsetzen, den Frauenanteil zu erhöhen. Dabei wollen sie den Frauenanteil um bis zu 50 Prozent hochsetzen.