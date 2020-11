Imago Winfried Rothermel

Der ist ziemlich groß auf kommunaler Ebene (nicht, dass wir die Europawahl schlechtmachen wollen, die hat mehr Einfluss auf den Alltag als gedacht).

Nicht umsonst gilt die Kommunalpolitik aber als "die Politik vor der Haustür": vom Schwimmbad über die Radwege bis hin zum Neubaugebiet zum Beispiel in Freiburg (siehe Bild). In der Kommunalwahl werden diejenigen gewählt, die dann darüber entscheiden, was in den Gemeinden und Kommunen passiert. Eben: vor der Haustür.