per Mail teilen

dpa Bildfunk Jens Wolf

Wer’s gemütlich mag, muss nicht unbedingt am Wahltag zu einem Wahllokal und kann trotzdem abstimmen. Per Briefwahl kann man sich die Wahlunterlagen direkt nach Hause schicken lassen. Dazu muss man bei der Gemeinde des Hauptwohnortes einen sogenannten Wahlschein beantragen (persönlich/schriftlich/telefonisch). In manchen Gemeinden kann man die Briefwahl auch im Internet beantragen - mehr Informationen gibt es auf der jeweiligen Internetseite.

Einer Begründung hierzu bedarf es nicht mehr. Dem Wahlschein werden automatisch Briefwahlunterlagen beigefügt. Der Antrag auf einen Wahlschein sollte so frühzeitig wie möglich gestellt werden (nicht unbedingt erst nach Erhalt der Wahlbenachrichtigung), spätestens aber bis Freitag vor dem Wahltag bis 18 Uhr, das ist dieses Mal der 24. Mai.

Wie funktioniert’s? Einfach Stimme auf dem Stimmzettel ankreuzen, ihn anschließend in den blauen Umschlag legen und zukleben.

Wer sich also rechtzeitig darum kümmert, muss nur bis zum nächsten Briefkasten.